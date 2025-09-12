Glen Powell es la nueva portada de la revista GQ: Una mirada a la masculinidad

El actor y productor Glen Powell presta su imagen para GQ, sesión de fotos que recoge los arquetipos masculinos de este año

El actor Glen Powell presta su imagen para una serie de fotos en revista estadounidense GQ.

La revista estadounidense Gentlemen’s Quarterly (GQ), con su enfoque en la masculinidad, ha anunciado su nuevo personaje de portada: Glen Powell. El actor, conocido por papeles en películas como Anyone but You (2023) o Hit Man (2024), no solo prestó su imagen a la revista, sino que también abordó el tema de 'El estado del hombre moderno'.

Una serie de fotos del actor fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la revista, con descripciones que reflejan las opiniones de Glen. Hoy, es un protagonista que ha interpretado varios papeles en Hollywood, pero su trayectoria en la industria no siempre estuvo bajo reflectores.

El actor se comparó de forma muy sincera con otros talentos. GQ citó algunas de sus palabras: "O sea, no soy Christian Bale. Christian Bale tiene seriedad y peso, y Robert Pattinson tenía lo suyo", afirmó, haciendo alusión a la masculinidad desde el punto físico.

¿Qué busca la revista GQ?

La intención de la revista es explorar diversas visiones de la masculinidad. A la iniciativa se suman podcasters, diseñadores de moda, figuras políticas y expertos en etiqueta, pero Glen Powell es la figura central. El ideal de hombre necesita diferentes perspectivas.

¿Cómo ha evolucionado la masculinidad? ¿Cómo se sienten los hombres al respecto? ¿Cómo deberían ser los hombres en la actualidad? Esas son algunas de las preguntas que la revista plantea, y Powell las materializa en una sesión de fotos que muestra todas las facetas.

El fotógrafo Bobby Doherty, responsable de llevar a cabo esta idea, realizó una interesante apuesta visual con su variedad de arquetipos masculinos.

En una de las fotos, aparece Glen Powell como vaquero del Viejo Oeste, fumando un vape (cigarillo electrónico) y mirando fijamente a la cámara. Con facciones muy marcadas, también encarna la prolija imagen de un político, a modo de sátira de la realidad.

Otras imágenes muestran a un hombre con un físico trabajado y músculos exagerados, un intento de retratar la obsesión por la apariencia. La leyenda de la publicación resume las opiniones del actor sobre su aceptación en Hollywood.

A esta propuesta se suman algunos videos cortos del actor. En un inicio se lo muestra intentando someterse a una cirugía. Luego, como en una serie de pensamientos, aparecen planos a detalle de un hombre musculoso con exceso de esteroides, además de escenas de boxeo y ejercicio.

Finalmente, también se incluyen tomas de Powell vestido de vaquero y, en otra, como si de un muñeco Ken se tratara, bien vestido, con la bandera de Estados Unidos de fondo y un rostro casi plástico.

La trayectoria de Glen Powell como actor

El tema del hombre moderno no solo incluye el testimonio del actor, sino que se suman otras voces que lo abordan desde diferentes puntos de vista. Lo interesante es el cuestionamiento sobre la masculinidad y cómo todos aportan miradas particulares.

A nivel personal, Glen Powell ha tenido un crecimiento lleno de altibajos como actor. Su primer papel fue en 2003 en Spy Kids 3-D: Game Over, cuando apenas tenía 14 años.

Los roles que le siguieron fueron secundarios hasta 2015-2016, cuando su carrera dio un salto con el personaje Chad Radwell en la serie Scream Queens (TV), una comedia de terror con elementos satíricos.

También participó en Hidden Figures (2016), donde interpretó al astronauta John Glenn, un papel que le dio prestigio al estar en una película bien recibida por la audiencia. Ese mismo año, encarnó a Finnegan en Everybody Wants Some!!, demostrando su adaptabilidad en comedias juveniles de estilo universitario.

Su llegada a roles protagónicos

Dos años después de sus papeles secundarios, se estrenó la película Set it Up en Netflix, en la que Glen obtuvo un papel protagónico junto a Zoey Deutch.

Esta comedia romántica puso el carisma del actor en el mapa, pero su gran salto comercial fue con Top Gun: Maverick (2022). Aunque audicionó para el papel de Rooster, terminó interpretando a Jake “Hangman” Seresin. La película fue un éxito masivo en taquilla.

Luego coprotagonizó junto a Sydney Sweeney, Anyone But You (2023), una comedia romántica que consolidó su estatus como actor principal en películas de alto perfil.

En 2024, colaboró en Hit Man, en el que, además de actuar, participó como guionista y coproductor. También protagonizó Twisters (2024), una película de ritmo más rápido y caótico. Actualmente, tiene otros proyectos pendientes como la serie Chad Powers, así como trabajos de producción y guion.

Glen Powell durante el rodaje de la película 'Anyone But You' (2023) junto a Sydney Sweeney. X: @romcomarchive

¿Por qué Glen Powell para la portada?

La elección de Glen Powell tiene que ver con su evolución en la actuación. Empezó con papeles pequeños en televisión y cine, hasta llegar a ser protagonista de grandes producciones.

Su capacidad para moverse entre comedia, acción, drama y romance fue clave en esta decisión, en línea con lo que GQ resalta: responsabilidad, crecimiento personal y autenticidad.

La revista busca transmitir que el hombre moderno debe seguir avanzando, asumir sus actos y mantenerse fiel a lo que cree.

"Recuerdo cuando Chris Pratt se dio a conocer en Guardianes de la Galaxia", contó Powell a GQ. "Sin duda, ayudó mucho no ser melancólico ni oscuro... Y ahí es donde siento que tenía un estilo necesario en Hollywood, y no uno que muchos otros podían interpretar”.

Para él, la resiliencia ha sido fundamental: "Creo que es muy importante, cuando te golpean en la cara y sangras. Lo que piensas es: ¿cómo me levanto la próxima vez?”.

