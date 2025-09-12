Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks: la foto, el anillo y la historia

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks formalizan su relación: la modelo mostró el anillo en un carrusel de fotos en Instagram

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirmaron su compromiso con una publicación íntima en Instagram: la modelo compartió un carrusel de fotos (una imagen en blanco y negro de la pareja, una puesta de sol y un primer plano del anillo) que dejó claro que la pareja avanza hacia el altar.

La publicación, acompañada por un corazón blanco, se convirtió en la confirmación oficial de un romance que viene cultivándose con discreción desde 2019.

Compromiso confirmado: la foto, el anillo y los indicios en Ibiza

Los rumores venían tomando fuerza desde agosto, cuando Brooks fue vista luciendo un imponente diamante en Ibiza; ahora la propia modelo publicó la imagen que despeja dudas y muestra el brillante anillo cuadrado que acapara miradas.

El sutil y medido gesto público confirmó lo que muchos ya sospechaban: Liam pidió matrimonio y Gabriella dijo sí (al menos públicamente).

Una relación construida en la intimidad: del primer encuentro a la oficialidad

La pareja fue vista por primera vez públicamente en diciembre de 2019 y se hizo “oficial” en redes en junio de 2021, tras años de encuentros discretos y apoyos familiares.

A diferencia de otros vínculos explosivos del star system, Liam y Gabriella han apostado por una relación de bajo perfil, con apariciones medidas y complicidad reservada para círculos cercanos.

Gabriella Brooks: la modelo que creció entre pasarelas y campañas

Brooks, descubierta muy joven, ha llevado una carrera ascendente: pasarelas, campañas y colaboraciones que la consolidaron como rostro buscado por la moda internacional.

Su trayectoria, que incluye desde desfiles en Australia hasta trabajos con grandes casas, le da a su perfil público la mezcla ideal de glamour y profesionalismo que complementa muy bien la vida de actor de Hemsworth.

El pasado de Liam: del amor mediático con Miley a una nueva etapa

Liam llega a este compromiso tras un capítulo muy expuesto: su relación y breve matrimonio con Miley Cyrus, que terminó en 2019–2020, marcó una década de titulares.

Hoy, con Gabriella, el actor parece buscar calma y continuidad, un pulso distinto al ruido que vivió anteriormente. El anuncio actual subraya esa búsqueda de estabilidad.

¿Qué tipo de boda esperarán los Hemsworth?

Si hay algo claro en su historia reciente es que la pareja valora la privacidad, muy a pesar de que sus vidas ocupan titulares. El nombre de Liam Hemsworth suena desde 2010, cuando interpretó a Will Blakelee en la película La última canción.

Luego logró un lugar más estable en el cine con su participación en la saga Los juegos del hambre (2012-2015). Además, es el hermano menor de los también actores Luke Hemsworth y Chris Hemsworth.

Es por eso que, probablemente, la pareja apueste por una ceremonia íntima, con la familia cercana (no olvidemos que los Hemsworth han sido pilares en momentos clave) y un tono que mezcle romanticismo playero y discreción mediática.

Con toda seguridad, la moda y las cámaras estarán presentes, sí, pero parece improbable un despliegue masivo: la apuesta hoy es por lo cercano e íntimo. A eso apuntarían todas las pistas.

Un compromiso con eco cultural

El anuncio no solo es noticia de celebrity: es un resumen de cómo hoy se cocinan los romances bajo la lupa, entre redes, flashes y necesidades personales. Liam y Gabriella eligieron un formato clásico (fotos, anillo, emoción contenida) para marcar su siguiente capítulo.

Este nuevo compromiso se suma a otros que han marcado este 2025. Allí están Taylor Swift y Travis Kelce, y otros mucho más incipientes como el romance de Carlos Alcatraz y Brooks Nader, incluso el de Kaia Gerber y Lewis Pullman. Sin duda, el amor está en el aire.

