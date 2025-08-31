La verdad sobre Pamela Anderson y Liam Neeson: ¿amor real o truco publicitario?

El romance de Pamela Anderson y Liam Neeson divide a Hollywood: ¿realidad o un muy bien elaborado plan de marketing?

Liam Neeson y Pamela Anderson protagonizan la película The Naked Gun y un supuesto romance que ahora se pone en duda.

Pamela Anderson y Liam Neeson, dos nombres que rara vez se habían cruzado en la industria del cine, se convirtieron de pronto en la pareja inesperada del año. Ella, símbolo pop que transformó su carrera tras Baywatch, y él, un actor de prestigio con más de cien películas, fueron vistos como cómplices dentro y fuera del set de The Naked Gun.

Lo que comenzó como una promoción cinematográfica terminó en titulares globales, debates encendidos y un dilema que intriga a Hollywood: ¿amor real o una estrategia publicitaria perfectamente calculada?

Liam y Pamela, un romance que parecía sacado de un guion romántico

La chispa entre Pamela, de 58 años, y Liam, de 73, estalló durante la filmación de la comedia. Anécdotas como el pan casero que ella horneaba para él o el beso en vivo en un programa matinal de Nueva York reforzaron la imagen de una pareja genuina, divertida y cercana.

En alfombras rojas y entrevistas, sus miradas cómplices parecían reforzar la idea de que Hollywood había encontrado a su nueva pareja dorada.

El giro inesperado: ¿todo un montaje publicitario?

Taylor Swift se casa: Travis Kelce le pide matrimonio con enorme anillo Leer más

El idilio mediático sufrió un duro golpe cuando TMZ aseguró que la relación había sido diseñada por los equipos de relaciones públicas de ambos actores y el estudio Paramount, con un único fin: dar visibilidad mundial a la película.

La versión se apoya en un supuesto hecho que echaría por tierra el amorío: Pamela y Liam no se habían visto desde junio de 2024, cuando terminó el rodaje, hasta julio de 2025, cuando arrancó la gira de prensa.

Incluso afirmaban que jamás compartieron una cena privada y que todas las escenas cariñosas formaban parte del guion publicitario.

La defensa de People: “Es real, no un truco”

Horas después, la revista People presentó la versión contraria, citando fuentes cercanas que aseguraban que todo lo vivido entre ambos es auténtico. “Ni Pamela ni Liam participarían jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial juntos y tienen una conexión real”, dijeron.

Para este círculo, el cariño que muestran en público refleja lo que sienten en privado. El propio Neeson aportó: “Simplemente creció de manera natural. No lo forzamos, dejamos que fluyera”. Pamela, por su parte, confesó: “Creo que tengo un amigo para siempre en Liam. Definitivamente tenemos una conexión muy sincera, muy cariñosa. Es un buen hombre”.

Reacciones familiares y de amigos: apoyo total

Patrimonio de Travis Kelce: ¿Cuál es su fortuna comparada con la de Taylor Swift? Leer más

El debate se trasladó a las familias y al círculo íntimo de los actores. Daniel Neeson, hijo del actor, reaccionó en Instagram con emojis de apoyo. Joely Richardson, cuñada de Liam, publicó siete corazones rojos en otra foto de la pareja.

Brandon Thomas Lee, hijo de Pamela, declaró en televisión: “Es divertido verlos ser buenos compañeros de reparto y pasárselo bien. Tienen una química tan buena en pantalla”. Incluso posaron en alfombra roja con sus respectivos hijos como si fueran una gran familia.

El apoyo también llegó de colegas célebres: Patti Smith celebró la unión en redes y Chelsea Handler gritó “¡El amor está en el aire!”.

También Macaulay Culkin y Emma Slater quisieon manifestar su apoyo y se declararon encantados, en tanto que Andy Cohen (amigo de la fallecida Natasha Richardson, esposa de Liam) aseguró: “Pamela es una mujer independiente, igual que Tash. Esto funciona”.

Una historia que atrapa a Hollywood y al público

¿Cómo afecta Taylor Swift la carrera de Travis Kelce en la NFL? Leer más

Mientras que The Naked Gun supera los 89 millones de dólares en taquilla, la gira de promoción convirtió a Pamela y Liam en la pareja más comentada de 2025. Lo cierto es que, montaje o no, la química entre ambos es innegable.

Hollywood se nutre de estas historias donde la línea entre ficción y realidad se difumina, y los espectadores se dejan seducir tanto por la trama de la pantalla como por la que se construye detrás de cámaras.

El misterio sigue abierto: ¿es un romance genuino que nació de forma natural o una jugada publicitaria magistral? Lo único indiscutible es que Pamela Anderson y Liam Neeson han conquistado al público y reavivado el interés mundial en una franquicia de comedia que parecía olvidada. Al final, en Hollywood, el amor y el espectáculo a veces juegan en el mismo equipo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!