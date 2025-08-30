¿Cómo afecta Taylor Swift la carrera de Travis Kelce en la NFL?

El jugador de los Kansas City Chiefs conoció a Taylor Swift en 2022, y no fue sino hasta 2023 en que hicieron oficial su noviazgo. Ella se ha vuelto figura importante en su carrera.

El nombre de Travis Kelce sonó con fuerza esta semana. Tras hacer pública la pedida de mano a la superstrella de la música estadounidense Taylor Swift, el nombre del jugador de fútbol americano, varias veces ganador del Super Bowl, entra al escrutinio de todos y se pone en debate de si este paso le quitará más espacio en el deporte, algo que ya se ha venido dando en los últimos meses, incluso por su incursión en la actuación.

El mismo estadounidense de 35 años, considerado uno de los mejores ‘tight end’ en la historia de la NFL, reconoció ya que su faceta como actor ha sido determinante para que atraviese el peor momento en sus 12 años de carrera con los Kansas City Chiefs.

“Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron al aventurarme en este nuevo mundo de la actuación y el entretenimiento; quedé a deber estos dos últimos años”, afirmó el campeón en los Super Bowl LIV, LVII y LVIII en una entrevista concedida a la revista GQ.

Los números de Kelce a la baja

El veterano que se casará con la reina del pop Taylor Swift, tuvo en las dos recientes campañas del fútbol americano los peores registros de su carrera.

En 2023 vio rota su racha de siete temporadas consecutivas por arriba de las 1.000 yardas; sumó 984. Además tuvo su peor promedio en yardas por recepción con 10.6, por debajo del mínimo de 12.2 yardas que sostuvo desde el 2014.

También actuó en la serie de televisión “Grotesquerie”, creada por Ryan Murphy, en la que interpreta a un asistente que trabaja en un hospital que ayuda al protagonista.

A pesar de que Travis aseguró que su experiencia en la actuación fue “un sueño hecho realidad”, la derrota que sufrió junto a Chiefs en el Super Bowl LIX de febrero pasado, ante Philadelphia Eagles, lo ha atormentado, por lo que en este 2025 afirmó que buscará revancha. Pero ahora con su compromiso no se sabe.

“Ganar otro Super Bowl es mi único objetivo. Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo”, señaló el 10 veces Pro Bowl.

Entre algunos récords de Kelce destacan el de más anotaciones en un año, con 20; siete temporadas con más de 1.000 yardas por recepción; 38 juegos con más de 100 yardas recibidas, entre otros.

Kelce fue el ‘gran perdedor’ del duelo del Super Bowl 2025 al escapársele la oportunidad de ser el MVP que al final se llevó Jalen Hurts de los Eagles. EFE

Cantar es más difícil que jugar

Algo que causó extrañes es que el mismo Kelce valoró que el trabajo de Taylor Swift es más duro que el suyo en la NFL.

“Subir al escenario, frente a una computadora, básicamente, durante tres horas es fuerte. El suelo (del Eras Tour) es, literalmente, -lo he visto debajo- una computadora del tamaño de un campo de fútbol. Debes llevarlo a Singapur, donde hace un calor abrasador, y de repente sientes el vapor del ordenador y el vapor del sol, y estás haciendo un concierto durante tres horas con muchísima energía, dándolo todo en cada canción. Eso es posiblemente más agotador que todo lo que yo hago un domingo, y ella (Taylor) lo hace tres, cuatro, cinco días seguidos”.

Hollywood no lo quiere

La carrera actoral de Travis Kelce podría tardar más de lo previsto, a pesar de la novia superestrella que tiene, pues sus apariciones no han sido del todo especiales. El atleta recientemente fue noticia por su sorpresiva y breve aparición en pantalla en “Happy Gilmore 2”, tras su primera aparición en la serie de Ryan Murphy de 2024, “Grotesquerie”. Sin embargo, parece que Kelce tendrá mucho más trabajo por delante para que su carrera en la industria cinematográfica despegue. Una fuente opinó recientemente sobre su carrera en el mundo del espectáculo y qué debería hacer para triunfar.

“No puede entrar a Hollywood a voluntad”, precisaron. Kelce apareció por primera vez en la serie de suspenso de Ryan Murphy en FX, “Grotesquerie”, junto a Nicholas Alexander Chavez y Niecy Nash. Más recientemente, tuvo un momento sorprendente pero memorable en la película “Happy Gilmore 2”, protagonizada por Adam Sandler, que regresó después de casi tres décadas.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs aparentemente tiene un largo camino por recorrer para triunfar en la industria cinematográfica. La fuente afirmó que no va a “simplemente lanzarse a una carrera seria como actor”, a pesar de los intentos de él y su equipo de “conquistar Hollywood como han conquistado el fútbol americano y el podcasting”. Además de sus breves actuaciones, Kelce y su hermano, Jason Kelce , también presentan el podcast “New Heights”, un éxito entre los fans. Sin embargo, aún tiene “cuotas que pagar” si desea “protagonizar películas de acción y comedias”.

