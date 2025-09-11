Romance de Carlos Alcaraz y Brooks Nader enciende las redes tras el US Open

El número uno del tenis y la modelo estadounidense de Sports Illustrated protagonizan la pareja del momento

Carlos Alcaraz y Brooks Nader apuntan a un romance muy mediático, cuyo impacto podría compararse con el del reciente compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.

Carlos Alcaraz no solo está en boca de todos por su arrollador éxito en las canchas. El joven español, actual número uno del mundo, parece haber encontrado también un nuevo capítulo en su vida personal.

Los rumores de romance con la modelo estadounidense Brooks Nader ya no son simples especulaciones: medios internacionales y hasta la propia hermana de la modelo han dejado entrever que la relación es real.

Carlos Alcaraz, el nuevo número uno que conquista dentro y fuera de la pista

A sus 21 años, Carlitos Alcaraz atraviesa un momento brillante. Tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open, logró su segundo título en Flushing Meadows y se consolidó como el nuevo líder del ranking ATP. Pero, más allá de su tenis electrizante, el interés mediático se ha centrado en su vida sentimental.

Las cámaras lo persiguen no solo en los torneos, sino también en cada salida nocturna en Nueva York, ciudad que celebró con él su última victoria. Fue allí donde comenzaron a tomar fuerza los rumores de un romance con Brooks Nader, modelo de gran proyección en Estados Unidos.

Brooks Nader: modelo, influencer y estrella de reality

Brooks Nader, de 28 años, nació en Luisiana y desde muy joven se trasladó a Nueva York para perseguir sus sueños en la moda y el entretenimiento.

El éxito de la guapa modelo se ve reflejado en sus 1,7 millones de seguidores en Instagram, red social en la que siempre luce regia y le sirve de escaparate para mostrar sus atributos.

Su trayectoria profesional incluye apariciones en la revista Sports Illustrated y participaciones televisivas como en Dancing with the Stars.

Pero eso no es todo. La guapísima rubia tiene su propio reality (¡sí, al estilo de las Kardashians!), Love Thy Nader, donde comparte escenas familiares junto a sus hermanas.

Además de superar el millón de seguidores en redes sociales, Brooks ha sabido posicionarse como una figura mediática versátil, capaz de brillar en el modelaje, el entretenimiento y en eventos internacionales.

Una hermana que confirma el romance

Aunque ni Carlos ni Brooks han hecho declaraciones públicas, fue Grace Nader, hermana mayor de la modelo, quien soltó la bomba en plena Semana de la Moda de Nueva York.

Ante la prensa, reconoció que los rumores eran ciertos, aunque suavizó el término “salir con alguien”. Lo que sí dejó claro fue su entusiasmo: “Sé que es el hombre del momento y me muero por conocerlo”.

Las palabras de Grace provocaron un efecto inmediato: los portales de farándula y deporte replicaron la noticia, convirtiendo al romance en uno de los temas más comentados tanto en Europa como en Estados Unidos.

Un historial amoroso bajo los reflectores

No es la primera vez que el nombre de Alcaraz aparece vinculado a posibles romances. En los últimos meses se le relacionó con la tenista británica Emma Raducanu, con quien incluso se anunció una participación conjunta en dobles mixtos.

Antes, también fue asociado sentimentalmente con figuras como Ana Mena, cantante, actriz y modelo española, que saltó a la fama en 2006 tras ganar la duodécima edición autonómica de los Premios Veo Veo, y vio cómo su popularidad aumentaba al protagonizar la miniserie Marisol, la película (2009).

Otro de los nombres con los que se ha visto relacionado Alcaraz es el de Aitana. La cantante, compositora y actriz española aclaró, sin embargo, que a ellos solo los unía una bonita amistad. ¿Realidad o ganas de despistar? Solo ellos lo saben.

Por su parte, Brooks Nader tampoco es ajena a los titulares. En 2019 se casó con el ejecutivo de publicidad William Haire, de quien se separó en mayo de 2024.

También ha protagonizado rumores junto a Constantino de Grecia. Y aunque estuvieron juntos en la boda de Olivia Culpo, todo indica que esa historia no prosperó.

Se sabe también de un breve e infructuoso noviazgo con el coreógrafo ruso Gleb Savchenko, a quien ella acusó de haberla engañado. La relación habría empezado en septiembre de 2024 y se rompió definitivamente el 7 de abril pasado, según informa People.

Ella descubrió la existencia de otra mujer por mensajes de texto que encontró en su teléfono. Y aunque Sáchenlo negó las acusaciones inmediatamente, las declaraciones de la rubia se convirtieron en escándalo.

El impacto en la cultura pop y deportiva

La pareja Alcaraz-Nader parece ser una combinación explosiva. Junta dos mundos que despiertan enorme interés mediático: el deporte de élite y la moda internacional.

Esa mezcla los convierte en una de las nuevas parejas más observadas del año, con potencial para protagonizar portadas, alfombras rojas y campañas conjuntas.

El hecho de que este romance salga a la luz justo después del US Open multiplica el efecto mediático: Carlos no solo es campeón, sino también protagonista de una historia que recuerda a los guiones de Hollywood.

Su solo nombre, siempre salpicado de su carisma, constituye una fórmula perfecta en la que talento y vida personal se entrelazan en un relato irresistible para la prensa.

Recordemos cuánto polvo levantó el reciente compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de la NFL Travis Kelce. ¡Y todo lo que falta por llegar!

¿Romance confirmado o simple flechazo?

Mientras la relación avanza entre rumores, lo cierto es que el vínculo ya despertó reacciones en redes sociales y entre los seguidores de ambos. Muchos fans destacan que la conexión entre el número uno del tenis y la estrella de Sports Illustrated parece natural y llena de química.

Otros, en cambio, recuerdan las palabras del propio Alcaraz hace unos meses, cuando reconocía lo difícil que es encontrar estabilidad sentimental en medio de una vida de viajes constantes.

Por ahora, ni él ni Brooks han dado una confirmación oficial. Sin embargo, el silencio de los protagonistas no ha hecho más que aumentar la curiosidad y el interés mediático.

