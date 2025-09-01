Kaia Gerber y Lewis Pullman: nuevo romance tras su ruptura con Austin Butler

Se confirma el romance entre Kaia Gerber y Lewis Pullman meses después de que ella terminara con Austin Butler.

Kaia Gerber y Lewis Pullman durante una salida en Los Ángeles.

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, parece haber encontrado nuevamente la chispa del amor. Después de meses de especulaciones sobre su vida sentimental tras separarse de Austin Butler, la modelo de 23 años fue vista en Los Ángeles junto al actor Lewis Pullman, de 32.

La cita coincidió con el cumpleaños de él y, aunque ambos trataron de mantener la relación en perfil bajo, un abrazo captado por cámaras bastó para desatar los rumores que ya venían circulando desde finales de 2024.

Kaia Gerber y Lewis Pullman, un romance discreto

De acuerdo con Us Weekly, la pareja habría comenzado a salir en diciembre de 2024, poco después de que Kaia y Butler pusieran fin a su relación de tres años. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, la química entre ambos pronto se hizo evidente para su círculo cercano.

Una fuente cercana comentó que “Kaia y Lewis han estado realmente juntos desde hace algún tiempo”, y que la relación se ha desarrollado de forma natural gracias a los amigos en común que comparten en Hollywood.

Un contraste con Austin Butler

La ruptura entre Kaia y Austin Butler se produjo en octubre de 2024, y aunque fue una sorpresa para muchos, parece que la joven modelo ya ha pasado página.

Con Butler, la relación estuvo marcada por la atención mediática, alfombras rojas compartidas y viajes internacionales. En cambio, con Pullman, Kaia parece disfrutar de un ritmo más tranquilo.

“A Kaia le gusta que esta relación esté a baja presión y que Lewis sea muy discreto. Tienen mucha química y una relación fácil de llevar”, señaló la misma fuente.

Lewis Pullman: un perfil más bajo

Para quienes no lo ubiquen de inmediato, Lewis Pullman es hijo del reconocido actor Bill Pullman y ha consolidado su propio camino en Hollywood con papeles en películas como Top Gun: Maverick y Bad Times at the El Royale.

A diferencia de Butler, que se convirtió en un rostro omnipresente tras su aclamada interpretación de Elvis Presley, Pullman ha preferido proyectos más selectivos y una vida alejada de los grandes focos. Quizás precisamente eso es lo que atrajo a Kaia: un compañero que le ofrece estabilidad y discreción.

Una relación que va tomando forma

Aunque ni Gerber ni Pullman han confirmado públicamente su romance, sus apariciones conjuntas comienzan a multiplicarse. En alfombras rojas recientes, él bromeó diciendo que “no tenía cita esa noche”, mientras dedicaba su atención a la familia.

Sin embargo, las fotos de ambos en Los Ángeles y los testimonios de personas cercanas pintan un panorama diferente: el noviazgo existe y, al parecer, va viento en popa.

Kaia Gerber, autenticidad por encima del show

Lo que queda claro es que Kaia atraviesa una etapa distinta a la vivida con Butler. Si entonces todo era glamour y exposición, ahora busca una conexión más íntima. “Ella siente que puede ser ella misma con Lewis”, comentan allegados.

Kaia Gerber y Lewis Pullman se perfilan como una de las parejas jóvenes más comentadas de Hollywood en este 2025. Y si bien ninguno ha querido oficializar nada frente a los medios, las imágenes dicen más que las palabras.

Abrazos, sonrisas y un inicio de romance que promete capítulos interesantes en la vida de la modelo e hija de Cindy Crawford. A estas alturas, solo hay que darle tiempo al tiempo.

