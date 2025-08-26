Chismes deportivos: De Nicki Nicole a Tini, las novias más famosas de los futbolistas

Entre goles y flashes, ellas se llevan también el protagonismo, sobre todo, fuera de la cancha.

De la tribuna al corazón, ellas son las que han conquistado a estos cracks del fútbol.

En el universo del fútbol hay goles, trofeos, estadios llenos y, claro… las parejas, que muchas veces se llevan más miradas que los cracks que corren detrás del balón. Porque aceptémoslo: en varias historias, ellas son las verdaderas estrellas.

Lo curioso es que en algunos casos, la diferencia de edades hace todavía más jugoso el asunto: novias mayores que los jugadores, con más experiencia, más estilo y más recorrido en la fama. Ellos ponen la velocidad, pero ellas saben cómo robar cámara sin despeinarse.

De cantantes pop a influencers saludables, pasando por abogadas que viraron a reinas de Instagram, la lista es larga y deliciosa. Y lo más divertido es que, aunque ellos tengan la pelota, ellas suelen tener la luz del reflector… y hasta la última palabra en redes.

La lista es larga, pero en EXPRESIONES seleccionamos cuatro de las más famosas y, sobre todo, latinas. ¿Listos para ver quién brilla más fuera de cancha?

Lamine Yamal y Nicki Nicole: amor con diferencia de edad

Yamal lo confirmó. Desde una historia de su Instagram sorprendió a todos con una foto súper romántica celebrando el cumple 25 de la súper estrella argentina, Nicki Nicole (Nicole Denise Cucco), de Rosario. Hubo desde pétalos de rosa hasta pastel. Fue su manera cool de oficializar el romance.

Ella es la autora de hits como “Mamichula” y la primera artista argentina en llegar al Tonight Show de Jimmy Fallon. Tiene ya cinco discos y nominaciones al Grammy Latino. Y él, jugador del FC Barcelona, con un sueldo anual de 20 millones de euros.

Mientras él corre tras el balón, ella se roba cámara y corazones. Si bien Lamine puede meter un golazo en la cancha, Nicki mete su flow, su estilo, y hasta revoluciona redes (¡no hay competencia!). Solo 7 años de diferencia entre ambos. Recordemos que hace poco, Yamal cumplió 18 años.

Si bien, la foto viral se publicó en las historias del futbolista, él luego prefirió dar solo pistas de ese cumpleaños especial desde su feed.

Desde pétalos de rosas, globos hasta pastel de chocolate. Yamal sacó su lado detallista para celebrar a la cantante. Fotos: Instagram

De Paul y Tini: hijo a la vista

Esta parejita ha estado entre ida y vuelta. Después de una sonada separación entre el futbolista argentino Rodrigo De Paul con la mamá de sus hijos, inició relación con la cantante Martina "Tini" Stoessel.

Es también argentina, actriz, musa de marcas... toda una influencer. Aunque estuvieron separados y en ese tiempo a ella estuvo de pareja con la cantante puertorriqueña Young Miko, en marzo de este año dio fin a esa relación para volver con Rodrigo.

Esta vez parece que la cosa va enserio, porque hasta han hablado en público de cómo llamarían a su hijo, en caso de que tuvieran uno. ¿Y qué creen? Le pondrían el nombre de Lionel. Así como el mismísimo Messi.

Tini y Rodrigo hasta ya pensaron en el nombre para un posible hijo. Parece que esta vez van con todo. Foto: Instagram

Leo Campana y Ariana Altuve, los más estilosos

Ecuador también está presente. Se trata de los guayaquileños Leonardo Campana jugador del New England Revolution y Ariana Altuve, influencer de moda y estilo de vida saludable.

Su relación con el delantero ecuatoriano Leonardo Campana se hizo público en agosto de 2023. Desde entonces, la ha acompañado en vacaciones, están también en la tribuna, con camisetas personalizadas y comentarios románticos tipo “El mejor compañero. Te amo”. Ariana, sin duda aporta ese toque fashion. Los goles de Campana tienen su mérito, pero Ariana lleva la pasarela.

Rodrygo Goes y Bruna Rotta

Desde Brasil destaca la pareja de Rodrygo Goes quien es delantero del Real Madrid. Él mantiene una relación con Bruna Rotta, influencer con más de 1 millón de seguidores. Comenzaron en 2024 y desde entonces ella también vive en España y ha compartido momentos con la familia de él.

La diferencia de edad no ha sido impedimento, aunque no es mucha, ella tiene 26 y él 24. Aquí el amor es más fuerte.

