Moisés Caicedo recibe elogios del capitán de Chelsea: Esto dijo Reece James sobre Moi

El volante ecuatoriano, de gran momento con los blues, es considerado como uno de los mejores del equipo en Premier League

En un momento sobresaliente para el Chelsea, el capitán del equipo, Reece James, ha elogiado efusivamente al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, destacándolo como una pieza clave e insustituible en el esquema de los Blues.

En declaraciones a Sky Sports, James no escatimó en halagos para el talentoso jugador. "Moisés Caicedo es como dos jugadores en uno. Tiene un motor impresionante, no para nunca. Es uno de los mejores", comentó el lateral derecho, resaltando la incansable energía y el despliegue físico de Caicedo.

Además de su impacto en el campo, el capitán del Chelsea también destacó el lado humano del ecuatoriano. "Moi es un tipo muy gracioso. Es una parte clave en la forma en que jugamos, y definitivamente se nota cuando no está en el campo", añadió, subrayando la importancia de Caicedo tanto dentro como fuera de la cancha.

Moisés Caicedo celebra su título del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. ALEX GRIMM

Estas declaraciones llegan en un momento en que Caicedo ha tenido un inicio de temporada espectacular. Con cuatro goles en su haber desde su llegada, el mediocampista ya ha trascendido con este aporte en la Premier League en los dos partidos que ha disputado.

Niño Moi, no solo que es titular con el equipo londinense y aporta con destacadas actuaciones en el mediocampo, sino también con anotaciones. Recientemente, contra West Ham, fue el autor de uno de los tantos en la victoria 5-1 como visitante en la segunda jornada de la liga inglesa.

¿Cuándo juega Moisés Caicedo en Chelsea?

El próximo desafío para Caicedo y el Chelsea será este sábado 30 de agosto, cuando se enfrenten al Fulham en la tercera fecha de la Premier League. El partido, que comenzará a las 06:30 (hora de Ecuador), será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

