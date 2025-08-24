Zoë Kravitz y Austin Butler, una dupla que enciende París y la pantalla

Aunque no han confirmado su relación, fuentes dicen que ambos cuidan su vida privada y exploran la conexión con cautela

Zoë Kravitz y Austin Butler acapararon los flashes esta semana durante la gira promocional de Caught Stealing, su nueva película dirigida por Darren Aronofsky. Tras su paso por Londres, los actores llegaron a París, donde asistieron a una proyección especial del filme, un thriller cargado de tensión ambientado en la Nueva York de los años 90.

Tras la función, ambos actores fueron vistos en el exclusivo bar Dragon, en el elegante barrio de Saint‑Germain‑des‑Prés de París, compartiendo con miembros del elenco y producción. La química que muestran en pantalla parece extenderse fuera del set, despertando rumores sobre una posible relación más allá de lo profesional. Aunque ninguno ha confirmado una conexión sentimental, su cercanía no ha pasado desapercibida para los medios.

Química en pantalla y fuera de ella

Butler se pone en la piel de Hank, una estrella del béisbol que se convierte en camarero y se ve inmerso en el mundo criminal de la Nueva York de los años 90. Kravitz, en tanto, interpreta a Yvonne, su interés amoroso

Pero las interacciones entre la actriz de The Batman, de 36 años, y el protagonista de Elvis, de 34, durante su paso por distintas alfombras rojas no solo dejaron muy en claro que hay una muy buena relación entre ellos, sino que acapararon la atención de las cámaras.

La película representa un cambio de tono para ambos intérpretes. Butler, tras su exitoso papel como Elvis Presley, y Kravitz, quien brilló como Catwoman, exploran personajes intensos y vulnerables en esta historia de crimen y redención.

Con Aronofsky al mando, Caught Stealing promete ser uno de los títulos fuertes de la temporada, con aspiraciones de llegar a festivales internacionales. Mientras tanto, Kravitz y Butler se consolidan como una de las duplas más comentadas del momento.

Pasado amoroso de ambos

Antes de este nuevo proyecto, Kravitz estuvo en pareja con el actor Channing Tatum, relación que comenzó en 2021 durante el rodaje de Pussy Island -su debut como directora- y terminó discretamente a fines de 2023. Su vida sentimental, al igual que su carrera, ha estado bajo el foco público, aunque ella ha procurado mantener siempre un perfil reservado.

Austin Butler también ha estado en el centro de atención por su vida sentimental. Tras finalizar su relación de casi tres años con Kaia Gerber hacia finales de 2024, la ruptura fue reportada como amistosa y sin conflictos. También mantuvo una relación muy mediática con Vanessa Hudgens entre 2011 y 2020, considerada una de sus parejas más longevas en el ojo público.

