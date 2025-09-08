Alcaraz, # 1 del mundo y campeón del US Open, apunta ahora a Australia

El tenista español regresa dos años después a la cima de la ATP y se propone el Grand Slam que le falta

El tenista español Carlos Alcaraz, posa con el trofeo que lo acredita como campeón del Abierto de Estados Unidos 2025 este lunes, en el Rockefeller Center de Nueva York.

Con el trofeo del Abierto de Estados Unidos en las manos y reinstalado en el número uno del tenis mundial dos años después, Carlos Alcaraz dejó en claro que su objetivo inmediato es completar el 'Grand Slam', es decir ganar todos los torneos de este tipo. Solo se le resiste Australia. "Tengo al Australian Open en el punto de mira", aseguró el tenista español.

Pocas horas después de conquistar Nueva York por segunda vez con un triunfo ante el italiano Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4), Alcaraz repasó uno a uno los detalles clave de la final, entre ellos su reacción con un parcial de 5-0 tras ceder el segundo set ante Sinner, el único que perdió en todo el torneo para al final liquidar todo en 2 horas y 42 minutos.

"En el segundo set también he tenido bolas de 'break' en el primer juego, solo que no las aproveché. Cuando no aprovechas las oportunidades contra alguien como Jannik, te pasa factura", se sinceró Alcaraz.

"Lo bueno del tercer set es que sí aproveché las oportunidades... A partir de ahí me dio mucha confianza. Él (Sinner) también entró un poco en bajón, sin embargo nosotros aprovechamos nuestro subidón", añadió.

Australia, asignatura pendiente

Alcaraz venció el domingo 7 de septiembre a Sinner en 2 horas y 42 minutos. EFE

El Abierto de Estados Unidos ganado el último domingo, 7 de septiembre, fue el segundo de Alcaraz en Nueva York y su sexto 'grande', ya que también cuenta con dos títulos de Roland Garros y dos de Wimbledon en sus vitrinas. Solo el serbio Novak Djokovic (24), una leyenda del tenis en el tramo final de su carrera, supera su cifra de 'grandes' entre los tenistas en activo. Además, ayer Carlitos regresó al número uno del mundo, dos años después de haberlo perdido.

Dicho esto, Alcaraz se marca ahora un nuevo objetivo, el Abierto de Australia, el único que se le resiste.

"Es el objetivo claro. Tengo Australia en el punto de mira", dijo Alcaraz mientras recorría el muro de honor del estadio, con los retratos de todos los campeones. El murciano se detuvo prácticamente sin darse cuenta junto al de Arantxa Sánchez Vicario, campeona en 1994.

"Me gustaría, me encantaría completar el 'Grand Slam'. Los cuatro. Es el objetivo principal de cara a cada año. Es por lo que entrenamos y hacemos una muy buena pretemporada para estar lo mejor posible de cara a Australia", añadió.

'Sincaraz', duelo generacional

Tal como sucedió en Nueva York, en Melbourne, Alcaraz deberá arrebatarle el trofeo a Sinner, dominador de la pista rápida y con quien mantiene un frenético duelo generacional. El español se impuso ya al de los Alpes en cuatro finales este año —Roland Garros, Estados Unidos, Roma y Cincinnati—, cayendo únicamente en Wimbledon.

"Jannik también me ha ganado muchos partidos. Mi buena racha está sucediendo ahora. A lo mejor llegará un momento en el que él tenga la buena racha. Yo creo que los partidos que jugamos, los momentos en los que jugamos, y la manera en la que nos hacemos mejores, es una rivalidad bastante buena", aseguró.

Alcaraz no viajará a Marbella para la eliminatoria de la Copa Davis de este fin de semana. Su próxima aparición será dentro de diez días en la Copa Laver de Roger Federer, en San Francisco (Estados Unidos), donde representará al equipo europeo junto a Alexander Zverev u Holger Rune.

