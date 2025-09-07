Richard Carapaz regresa a las competencias: cómo ver en vivo la carrera

Richard Carapaz, tras superar una infección que lo apartó del Tour de Francia y Vuelta a España, vuelve a la acción en Italia

Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano del equipo EF Education–EasyPost, finalmente vuelve a las competencias con su participación en el Gran Premio Industria & Artigianato, este domingo 7 de septiembre, desde las 07:30, luego de atravesar una difícil recuperación por una infección gastrointestinal que lo dejó fuera del Tour de Francia y la Vuelta a España.

Te invitamos a leer: Enner Valencia jugará su último partido de eliminatorias en el Ecuador vs. Argentina

Este problema de salud surgió tras su destacada actuación en el Giro de Italia 2025, donde terminó en el podio, firmando una temporada prometedora que lo colocaba en óptimas condiciones para afrontar el Tour. Sin embargo, poco antes de la ronda francesa, comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales y fiebre alta. Diversos exámenes médicos confirmaron la presencia de una infección gastrointestinal, lo que llevó a su equipo y al personal médico a aconsejar reposo absoluto y evitar viajes largos.

Barcelona SC, fuera de la Superliga Femenina tras goleada de Liga de Quito Leer más

El anuncio oficial de su ausencia en el Tour de Francia llegó a finales de junio de 2025, y produjo gran decepción en el ambiente deportivo. El director de su equipo, Jonathan Vaughters, lamentó el momento tan inoportuno, recordando que Carapaz había llegado a la temporada con "números de potencia en entrenamiento nunca vistos” y estaba listo para dar batalla en Francia.

Tras algunas semanas de descanso y tratamiento, Carapaz comenzó una recuperación gradual. Su principal meta era regresar en forma a finales de temporada, con la Vuelta a España como objetivo prioritario. No obstante, su recuperación fue más lenta y complicada de lo esperado: él mismo reconoció que “no podía entrenar más de dos o tres días seguidos”.

En medio de su proceso de recuperación, el 19 de agosto de 2025 se confirmó que Carapaz tampoco tomaría la salida en la Vuelta a España. El equipo informó que su estado físico aún no le permitía competir en un certamen de tres semanas, y se tomó la decisión de enfocar sus energías en otras carreras de alto nivel más adelante en la temporada.

El nuevo objetivo de Carapaz

Richard Carapaz con el trofeo al tercer lugar del Giro de Italia. CORTESÍA

De esta manera, el nuevo objetivo de Richie es el Campeonato del Mundo de Ciclismo en ruta, que se llevará a cabo en Kigali (Ruanda), entre el 21 y 28 de septiembre de 2025, y donde Carapaz espera conseguir el título.

Como preparación toma al Gran Premio Industria & Artigianato que tiene un recorrido de 196 kilómetros en la localidad italiana de Larciano. Para este reto, el tricolor tendrá el respaldo de su compatriota Alexander Cepeda, del portugués Rui Costa, de los italianos Vicenzo Albanece y Samuelle Bastistella, y de los británicos Max Walker y Jack Rottin-Gray.

Sigue en vivo el Gran Premio Industria & Artigianato

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!