Barcelona SC, fuera de la Superliga Femenina tras goleada de Liga de Quito

Liga de Quito elimina a Barcelona y jugará la final de la Superliga Femenina 2025

El ímpetu de Barcelona por buscar la remontada ante Liga de Quito, el sábado 6 de septiembre, en la semifinal de la Superliga Femenina —tras perder 2-0 en Guayaquil— solo duró seis minutos.

La ilusión amarilla terminó con el gol de Cecil Aldana, quien aprovechó una falla defensiva de las visitantes para abrir el marcador en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La delantera cubana volvía a ser el ‘terror’ de las toreras, tras los dos tantos marcados en el estadio Monumental una semana antes.

La molestia de la entrenadora Wendy Villón era evidente y se reflejaba en los gritos a sus jugadoras, que no lograban reaccionar y cometían errores en las salidas y los pases ante la presión alba.

La experimentada estratega también protestó varias veces por las decisiones del árbitro Jerson Zambrano y se tomó la cabeza al ver que su goleadora, Madelin Riera, no logró aprovechar un rebote de la arquera Liceth Suárez para empatar el marcador (28’).

Pese al susto, las Guerreras Albas mantenían el control del juego, con la tranquilidad de tener tres goles de ventaja en el marcador global.

Durante el entretiempo, Villón decidió que sus jugadoras no ingresaran al camerino y las mantuvo junto a la banca, recibiendo instrucciones.

En el segundo tiempo, la tónica se mantuvo y apareció nuevamente Aldana para sentenciar el pase a la final de Liga de Quito, al marcar su doblete tras un preciso pase de Rosa Flores (52’).

Barcelona tuvo la oportunidad de descontar con un penal, pero el remate de Riera fue desviado por la arquera Suárez, ante la frustración de la DT Villón, que reclamó con fuerza a la delantera por la falla (71’).

La fiesta blanca se completó con el tercer tanto, obra de Melany Tapuy, quien dejó en el camino a la golera Maleike Pacheco (75’).

La gran celebración de las jugadoras de Liga de Quito, que llega por primera vez a la final, contrastó con la tristeza de sus rivales, que cierran la temporada sin premio.

Las Guerreras Albas se enfrentarán a Dragonas Independiente del Valle, vigentes campeonas, en la final de la Superliga Femenina 2025.

