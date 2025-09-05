Venezuela cerca del repechaje: qué necesita para seguir soñando con el Mundial 2026

Venezuela parte con ventaja sobre Bolivia en la definición de la selección que disputará el repechaje para el Mundial 2026

La penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas dejó definidas a las seis selecciones que clasificaron de forma directa al Mundial 2026. A Argentina, Ecuador y Brasil, que sellaron su boleto en la anterior jornada, se unieron Uruguay, Colombia y Paraguay.

Te invitamos a leer: Ecuador confirmó cuatro amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre

En la jornada final del proceso eliminatorio, que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, se conocerá al combinado nacional que alcanzará el cupo para disputar la fase de repechaje a la Copa del Mundo de 2026.

Venezuela, pese a caer 3-0 en la visita a Argentina, se ubica actualmente en el séptimo lugar al sumar 18 unidades, un punto más que Bolivia, que es octavo, y es el rival directo en esta lucha por el premio consuelo de las eliminatorias sudamericanas.

¿Qué necesita Venezuela en la última fecha?

La Vinotinto se ubica en la séptima casilla de las eliminatorias. Adan González / EFE

Ganar a Colombia en condición de local, en el estadio Monumental de Maturín, para asegurar automáticamente el boleto al repechaje sin depender de otros resultados

Empatar con Colombia también podría bastar, siempre y cuando Bolivia empate o pierda contra Brasil en el estadio Municipal de El Alto (4.150 metros sobre el nivel del mar).

Incluso perdiendo ante Colombia podría darle el cupo, pero solo si Bolivia no gana en el encuentro en casa ante Brasil.

Así va la tabla de posiciones de las eliminatorias

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!