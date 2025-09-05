Expreso
Piero Hincapié, Selección Ecuador
El defensa ecuatoriano Piero Hincapié hace trabajos de calentamiento.Juan Pablo Pino

Ecuador confirmó cuatro amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre

La FEF planea dos amistosos más en marzo de 2026, contra rivales europeos de primer nivel

  • Redacción Expreso

La selección de Ecuador anunció su calendario de amistosos para las próximas fechas FIFA de octubre y noviembre, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, confirmó que la Tri enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda en noviembre, sumándose a los encuentros ya pactados frente a México y Estados Unidos en octubre.

mourinho

Jefferson Montero sugiere a Mourinho a la Tri y cuestiona la gestión de Beccacece

(Le puede interesar: Lionel Messi no jugará en Ecuador: Scaloni confirma su ausencia ante La Tri)

Agenda amistosa de la Tricolor

Según precisó Egas, Ecuador jugará contra Estados Unidos el 10 de octubre, en Austin, Texas. Cuatro días después, el 14 de octubre, enfrentará a México en Guadalajara.

En noviembre, se medirá el día 13 ante Canadá, en Toronto, y ante Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, el 18 del mismo mes.

Jordy Alcívar
Jordy Alcívar reemplazó a Caicedo en el empate sin goles de Ecuador ante Paraguay, el jueves 4 de septiembre en Asunción.EFE

Durante una entrevista con la radio La Red, Egas adelantó que la FEF trabaja en la organización de dos amistosos adicionales para la fecha FIFA de marzo, “ya sea en Europa o Estados Unidos, frente a rivales europeos de primer nivel”, con el objetivo de afinar la plantilla de cara a compromisos internacionales.

Egas subrayó que Beccacece enfocará el trabajo en potenciar la capacidad goleadora del equipo, manteniendo la solidez defensiva como uno de sus pilares. Estos amistosos no solo permitirán ajustar la estrategia, sino también fortalecer la confianza de la Tri de cara al Mundial 2026, proyectando un equipo competitivo y con proyección internacional.

