Jefferson Montero sugiere a Mourinho a la Tri y cuestiona la gestión de Beccacece

Jefferson Montero critica a Beccacece y propone a José Mourinho para dirigir a Ecuador

¡Bombazo en la Tri! El exjugador de Ecuador, Jefferson Montero volvió a encender las redes este viernes 5 de septiembre al criticar duramente al entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece luego del empate 0-0 ante Paraguay y poner sobre la mesa un nombre que nadie esperaba: José Mourinho.

En un en vivo por Instagram con su amigo Julio Escudero, Montero no se guardó nada y disparó contra el actual técnico de Ecuador, dejando a los hinchas con la boca abierta.

Jefferson Montero celebra el tanto ante Uruguay, que significó la clasificación al Mundial de Brasil 2014. archivo

La pena que siente Montero desde Inglaterra

"La verdad que un poco apenado, muy apenado diría yo, porque tenemos una generación espectacular, pero aquí lo que hay que hacer es simple, cambiar el entrenador", lanzó Montero, subiendo la temperatura teniendo de fondo el estadio del Manchester United.

Y siguió con su propuesta bomba: "Llevemos el tema a Mourinho. Hagamos una oferta todos y que la federación deje el ego de lado. José Mourinho podría dirigirnos en el Mundial, y a los chicos les va a encantar la idea".

El exofensivo se fue con todo ante Beccacece: "Es un entrenador que está dirigiendo una selección que tiene un Ferrari, pero no lo maneja alguien adecuado. Necesitamos alguien que saque el máximo provecho de este Ferrari que es nuestra selección".

Jordy Alcívar reemplazó a Caicedo en el empate sin goles de Ecuador ante Paraguay, el jueves 4 de septiembre en Asunción. EFE

La idea de José Mourinho para Ecuador

Montero incluso mencionó contactos cercanos para hacer realidad su propuesta: "Sabemos la relación que tiene Mourinho con Antonio Valencia, el cariño entre ellos podría facilitar todo".

Y cerró con un mensaje fuerte: "Puedo hablar con Mourinho para que nos dirija en el Mundial, y yo creo que podemos sacar provecho".

Lo cierto es que Montero volvió a poner en el centro del huracán la dirección técnica de Ecuador, recordando que, con la generación actual de jugadores, cualquier decisión puede cambiar el rumbo de la Tri rumbo al Mundial 2026.

