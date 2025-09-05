Ecuador vs. Argentina: ¿Moisés Caicedo jugará el partido en Guayaquil?

La presencia del volante es la gran incógnita en Ecuador, que busca cerrar las eliminatorias con una victoria de local

El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.

La selección de Ecuador regresó este viernes 5 de septiembre a Guayaquil después de conseguir un histórico empate 0-0 frente a Paraguay en Asunción, el primero en tierras guaraníes por eliminatorias. Sin embargo, la gran incógnita de cara al duelo contra Argentina del próximo martes 9 en el estadio Monumental pasa por la presencia de Moisés Caicedo, figura clave del mediocampo tricolor.

El volante del Chelsea fue descartado por lesión para el encuentro en Paraguay, lo que obligó al técnico Sebastián Beccacece a rearmar la mitad de la cancha. El jugador de 23 años arrastra molestias físicas que ponen en duda su participación ante la campeona del mundo.

¿Quién podría reemplazar a Caicedo?

Jordy Alcívar reemplazó a Caicedo en el empate sin goles de Ecuador ante Paraguay, el jueves 4 de septiembre en Asunción. EFE

En caso de no estar disponible, Beccacece podría repetir la fórmula empleada en Asunción, donde apostó por Jordy Alcívar, quien cumplió una destacada labor en su debut eliminatorio.

El partido, que revive la caída 1-0 de Ecuador en Buenos Aires en la primera jornada con gol de Lionel Messi —ausente esta vez en Guayaquil—, se presenta como una verdadera prueba de carácter para la Tri. Tras acumular cuatro empates consecutivos sin goles, el equipo necesita reencontrarse con la victoria para terminar con buenas sensaciones y darle un impulso a su hinchada.

Posición de Ecuador en la tabla

Actualmente, Ecuador ocupa el cuarto puesto con 26 puntos y la tranquilidad de estar ya clasificado al Mundial 2026. Sin embargo, la incertidumbre por el estado físico de Moisés Caicedo mantiene en vilo a los aficionados, que esperan verlo en el Monumental para cerrar las eliminatorias con la máxima ilusión.

