Felipe Caicedo recibió un saludo inesperado en su cumpleaños 36 desde la distancia

Felipao cumplió 36 años en Guayaquil y la Lazio lo felicitó con un “Buon compleanno”

“Hoy es 5 de septiembre” suena cada año en esa fecha, porque Vico C lo inmortalizó y las redes se encargan de volverla tendencia año tras año. Pero en Guayaquil la fecha tiene doble motivo de celebración: es el cumpleaños de Felipe Caicedo.

El delantero de Barcelona SC llegó a los 36 y, esta vez, lo festejó en casa, algo que pocas veces ha podido hacer, pues la mayoría de sus cumpleaños lo sorprendieron en Europa, Asia o en plena concentración con la Tricolor.

Felipe Caicedo cuando marcó su primer gol en la Copa Libertadores. API

Se acordó la Lazio desde Italia

La primera felicitación no vino de un familiar ni de un compañero amarillo, sino de la Lazio, aquel club donde Felipao se convirtió en ídolo silencioso, con goles de oro y abrazos que se quedaron en la memoria romana. “Buon compleanno”, publicó el equipo en sus redes, acompañado de un video con sus mejores anotaciones.

Caicedo respondió con dos corazones azules y de inmediato los hinchas italianos se desbordaron con mensajes de cariño y nostalgia, recordando al ecuatoriano que nunca fallaba en los minutos finales.

El periodista Diego Arcos. escribió en su cuenta de X: “Feliz cumpleaños a Felipe Caicedo, uno de los 10 mejores futbolistas ecuatorianos de la historia”.

Y el comentario encendió la discusión digital. Los fans empezaron a armar su propio top: unos lo pusieron en la lista junto a Alberto Spencer, Álex Aguinaga y Antonio Valencia; otros reclamaron por nombres olvidados. Lo cierto es que Felipao siempre genera debate, pero nadie puede negar su trayectoria de élite.

Lo que dijo Diego Arcos y el Lazio de Italia

Feliz cumpleaños a Felipe Caicedo, uno de los 10 mejores futbolistas ecuatorianos de la historia. https://t.co/lD4u4n1bzZ — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) September 5, 2025

Un cumpleaños diferente para Felipe Caicedo

Hoy, mientras tanto, Caicedo vive un presente diferente. Se recupera de una lesión y cumple su contrato con Barcelona SC. Su regreso en 2025 fue una especie de cierre de ciclo: después de dos décadas en Basilea, Manchester City, Sporting, Málaga, Levante, Lokomotiv, Al-Jazira, Espanyol, Lazio, Genoa, Inter y Abha, volvió al equipo del que siempre se declaró hincha.

El Felipao que conquistó Europa hoy sopla velas en Guayaquil, con la canción de Vico C de fondo y el cariño de hinchas que, cerca o lejos, nunca se olvidan de él.

