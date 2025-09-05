Expreso
Eliminatorias Copa Mu (15127100)
Ramón Sosa (i) y Andrés Cubas (d) de Paraguay disputan el balón con Kendry Páez (c) de Ecuador.Juan Pablo Pino

Ecuador lo que se juega en la última fecha ante Argentina: Piensa en el ranking FIFA

Última fecha de Eliminatorias: Ecuador ya clasificada quiere subir en el ranking FIFA

Ecuador llega a la última fecha de las Eliminatorias con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo, pero con una misión pendiente que podría cambiar su destino en diciembre: sumar puntos frente a Argentina para mejorar su posición en el ranking FIFA. 

Aunque muchos podrían pensar que el duelo ante la Albiceleste es un trámite, la realidad es que los puntos que se disputan en Guayaquil pesan más de lo que parecen.

Ojo con los goleadores de Ecuador y Argentina

Sumar y sumar para el Ranking FIFA

El empate 0-0 contra Paraguay en Asunción suena a victoria, pero fue el cuarto partido consecutivo, sin ganar,  y la Tri perdió el segundo puesto en la tabla y se quedó cuarta con 26 unidades. 

El balance general, sin embargo, sigue siendo positivo: 7 triunfos, 8 empates y solo 2 derrotas, una campaña que se valora aún más tras arrancar con la sanción de -3 puntos. Pese a eso, las dudas recaen en la falta de victorias en la recta final.

El Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre, será el escenario donde la selección de Sebastián Beccacece, busque romper la racha y, sobre todo, fortalecer su posición en el ranking.

Asegurar un buen lugar en el Mundial

Hoy Ecuador registra 1570,68 puntos y está en el bombo 3 del sorteo mundialista, compartiendo nivel con Australia, Panamá, Egipto, Argelia y Paraguay. El gran objetivo es dar el salto al bombo 2, donde las probabilidades de evitar a potencias en la fase de grupos son mucho mayores.

El desafío es grande: Argentina, campeona del mundo y líder indiscutible de las Eliminatorias, llega con toda su jerarquía. Pero el verdadero rival de Ecuador en esta última jornada es la estadística. Cada punto que se sume no solo servirá para cerrar la Eliminatoria con otra imagen, sino también para construir un camino menos complicado en la cita del 2026.

Ecuador ya cumplió con clasificar. Ahora, lo que se juega ante la Albiceleste es un premio silencioso, pero determinante: un lugar más favorable en el Mundial.

