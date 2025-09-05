Ecuador vs Argentina: calles cerradas y desvío de buses en Guayaquil

Algunos cierres serán desde el 8 de septiembre. Conoce las rutas que estarán habilitadas

El cierre de la avenida Barcelona afectará a residentes del sector y conductores.

Luego del empate de Ecuador ante Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Mundialistas. La Tri se alista para jugar su último partido ante Argentina en Guayaquil.

El cotejo se disputará el próximo martes 9 de septiembre a las 18:00 en el estadio Monumental. Ante esto, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció el cierre de la avenida Barcelona y desvíos en varias rutas de transporte público.

Cierres en la avenida Barcelona

Desde la medianoche del martes, el tránsito vehicular estará restringido en el tramo comprendido entre el redondel de la Policía Judicial (Av. Rodríguez Bonín) y el puente de la 17 (Av. José María Velasco Ibarra).

El acceso quedará habilitado únicamente para vehículos oficiales, residentes del sector San Eduardo y propietarios de suites del estadio, quienes deberán portar el respectivo salvoconducto.

Los residentes de San Eduardo ingresarán por la avenida Rodríguez Bonín y los habitantes de Bellavista deberán hacerlo por la garita de la Velasco Ibarra.

En este tramo, la acera norte (junto al estadio) será de uso exclusivo para los vehículos autorizados, mientras que la acera sur (junto al estero) quedará destinada a los peatones. No se permitirá estacionamiento en ninguna de las dos vías.

Puntos con restricción de acceso: Puente Patria (Gómez Rendón), puente peatonal sobre el estero, paso elevado sobre la Av. Velasco Ibarra, Av. Velasco Ibarra, túnel San Eduardo, Cambios en el transporte público

La ATM informó que ocho rutas de buses modificarán sus recorridos mientras dure el cierre:

Ruta 107: utilizará la Av. Velasco Ibarra, el puente de la 17 y la Av. Milagro antes de retomar su trayecto normal.

Rutas 8, 9, 49 y 140: circularán por la Velasco Ibarra, el puente de la 17, la Av. Milagro, Cuenca, Assad Bucaram, Argentina, Mons. César Mosquera, Portete y la Av. Rodríguez Bonín.

Ruta 37: hará un recorrido similar, con desvíos por la Av. Milagro, Cuenca y Assad Bucaram.

Rutas 120 y 122: tomarán la Av. Milagro, Cuenca, Assad Bucaram y Portete antes de reincorporarse a su ruta habitual en la Rodríguez Bonín.

En cuanto a los taxis regulados, se habilitarán dos puntos de operación: Av. Modesto Apolo Ramírez, con ingreso por el túnel San Eduardo , xalle José María Velasco (Bellavista), antes del puente de la 17.

Control y restablecimiento del tránsito

Un contingente de 72 agentes y 28 unidades motorizadas de la ATM estará a cargo del control vehicular y peatonal en la zona. La circulación en la avenida Barcelona se restablecerá una vez concluido el partido y cuando la vía se encuentre totalmente despejada.

La avenida Barcelona será intervenida por agentes de tránsito ARCHIVO EXPRESO

