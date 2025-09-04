Segundo Castillo reveló lo que más le dolió al salir de Barcelona SC

Salida de Segundo Castillo de Barcelona SC: su dolor más grande y declaraciones que causan impacto

En Barcelona SC se lo recuerda con respeto y con memes. Segundo Alejandro Castillo, el de los trajes fosforescentes de los trajes elegantes, el “Sir Second Castle” que convirtió cada partido en desfile, volvió a hablar tras varios meses de silencio.

El exentrenador amarillo dejó el club en junio, pero no la elegancia. Ahora se dedica a grabar comerciales, siempre impecable, con ternos que parecen competir con los reflectores. Y entre cámaras y pasarelas publicitarias, se dio tiempo para hablar de lo que significó dirigir al Ídolo.

El look de Sir Second Castle para el duelo por Copa Libertadores. API

Un dolor que le queda de la Copa Libertadores

Clásico del Astillero 2025: bajas, dudas y figuras que pueden definir el partido Leer más

“Lo veo bien y fue un paso importante para seguir creciendo, por momentos jugamos bien y por momentos no, tuvimos altibajos. Con Holan veníamos bien y luego se bajó, y luego nos pasó a nosotros, tomamos el reto. Fuimos a la Libertadores y queríamos pelear por la etapa. Pero hubo errores puntuales y no nos acercamos”, señaló con su tono sereno en una entrevista con JC Sports Radio.

No esquivó la herida más grande: la Libertadores.

“Llegamos terceros a la Copa Libertadores y después quisimos ir a fase de grupos. Entonces sí fue un arranque muy bueno”. Pero al final reconoció lo que pesó: “Lo que dolió y costó más fue perder los juegos contra Universitario. Creo que se pudo hacer un poco más, pero los resultados no se dieron. Fue regular mi paso por ahí, ni tan malo ni tan bueno”.

Segundo Castillo y sus trajes que fueron tendencia en el 2025. CORTESIA

Una salida elegante en la respuesta

Sobre su salida, elegante como su estilo, dejó una frase para guardar: “Como siempre, a mí me gusta salir bien de donde llegue a estar. Con el diálogo se resuelve todo y si existen cosas pendientes, pero por respeto no las diré; todavía no se han cumplido. Ojalá que con diálogo se hagan las cosas correctas”.

Castillo pasó de dirigir entrenamientos a ser la cara de marcas, pero su sello es el mismo, aunque en el recuerdo amarillo, su desfile aún divide opiniones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!