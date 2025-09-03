Clásico del Astillero 2025: bajas, dudas y figuras que pueden definir el partido

El partido del domingo 14 de septiembre por LigaPro tendrá muchos ingredientes variados

El domingo 14 de septiembre de 2025, el estadio George Capwell será escenario de una nueva edición del Clásico del Astillero, correspondiente a la fecha 28 de la LigaPro, un duelo que llega cargado de expectativas, polémicas y la presión propia de una rivalidad histórica que trasciende lo deportivo. Tanto Barcelona SC como Emelec arriban al choque con realidades diferentes, pero conscientes de que un triunfo en esta instancia puede cambiar el rumbo de la temporada.

Y es que será un duelo de detalles, ya que más allá de la posición de ambos en la tabla de posiciones: Barcelona (2°) y Emelec (9°), la concentración, la pegada en momentos clave y la capacidad de resistir la presión definirán quién sonríe al final de la tarde.

𝐏𝐑𝐎𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔜



Domingo 14 de septiembre, con alma, vida y corazón eléctrico 💙⚡

Clásico es clásico. ¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑬𝒎𝒆𝒍𝒆𝒄! 💪🏼

Nos vemos en casa, nuestra #caldera. 🤩 #MasUnidosQueNunca #VamosEmelec #VamosBombillo 🔵 pic.twitter.com/GTRDRNhrJe — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 2, 2025

Bajas sensibles

En la previa, los entrenadores deben lidiar con ausencias de peso.

En Emelec Luis Fernando León está en duda por una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho. Hasta el 29 de agosto, el club informó que realizaba trabajos de recuperación bajo supervisión del cuerpo médico del club.

Luis Fernando León jugará ante Aucas en Quito. pic.twitter.com/psPabs1smm — GerardoEspañaL (@gerardo22ec) August 29, 2025

Por su parte José Angulo, en el último parte médico del 26 de agosto se le diagnosticó un desgarro miofacial grado I en el tercio prómixial del músculo recto anterior del cuádriceps izquierdo, por lo que comenzó su rehabilitación de inmediato. El tiempo aproximado de recuperación de 2 semanas.

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el Delfín vs. Libertad Leer más

Estas ausencias no solo condicionan las alineaciones, sino también los planteamientos tácticos, ya que ambos equipos deberán ajustar la salida limpia desde el fondo y la generación ofensiva.

Finalmente factor determinante puede ser que la Comisión Disciplinaria de la LigaPro sancionó al estadio George Capwell tras los incidentes en el partido Emelec vs. Independiente del Valle en la fecha 26.

Con la penalización, la Platea General Baja de la Av. Quito quedará inhabilitada para el Clásico del Astillero contra Barcelona SC. A eso se le debe sumar que Emelec también deberá pagar $430 en multas por distintas infracciones.

El factor psicológico y la presión de la tabla

Más allá de las bajas y dudas, el aspecto mental juegará un rol determinante. Barcelona llega peleando en la parte alta de la tabla, con la obligación de ganar para no ceder terreno en la lucha por el título. Emelec, en cambio, necesita los puntos para consolidarse en zona de torneos internacionales y evitar que la presión de la hinchada se convierta en un lastre.

El historial también influye: Barcelona es el equipo con más triunfos en los Clásicos del Astillero, aunque Emelec, en su casa, suele crecerse y hacer pesar la localía.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!