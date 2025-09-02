Emelec vs Barcelona SC: ¿Quién llega mejor al Clásico del Astillero?

La tabla de posiciones puede no ser el principal indicador para generar un pronóstico para el partido del 14 de septiembre

Barcelona llega segundo en la tabla, pero luego de ser eliminado de Copa Ecuador y de perder ante Universidad Católica.

En la antesala del Clásico del Astillero que enfrentará a Emelec y Barcelona SC el domingo 14 de septiembre de 2025, el semblante y rendimiento general de ambos equipos podrían brindar pistas claras sobre quién llega en mejor momento al duelo que promete ser decisivo en la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador.

Y es que aunque por sus posiciones en la tabla general del torneo se puede definir quién llega mejor, del otro lado están las sensaciones, ya que no necesariamente el mejor ubicado es el que mejor envión anímico lleva.

𝐏𝐑𝐎𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔜



Domingo 14 de septiembre, con alma, vida y corazón eléctrico 💙⚡

Clásico es clásico. ¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑬𝒎𝒆𝒍𝒆𝒄! 💪🏼

Nos vemos en casa, nuestra #caldera. 🤩 #MasUnidosQueNunca #VamosEmelec #VamosBombillo 🔵 pic.twitter.com/GTRDRNhrJe — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 2, 2025

El Ídolo, firme escolta del líder

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras el Delfín vs. Libertad Leer más

Barcelona SC llega al Clásico con aire de candidato. Con 47 puntos, los amarillos se mantienen en la segunda posición de la tabla, solo detrás de Independiente del Valle, y cuentan con una diferencia de nueve unidades sobre Emelec, que ocupa la novena casilla con 38 puntos. Sin embargo los canarios vienen de perder 3-2 ante Universidad Católica en LigaPro y previamente quedar eliminados (2-0) en Copa Ecuador frente a Cuenca Juniors, un equipo de Segunda Categoría de Azuay.

Si de algo se quieren defender los Toreros pueden apelar que ganaron el clásico anterior, correspondiente a la fecha 13, con un contundente 2-0 en el Monumental, gracias a un doblete de Octavio Rivero.

En ese momento esa victoria no solo confirmó su superioridad en el historial inmediato, sino que también lo consolidó como uno de los máximos animadores del torneo.

Emelec, entre sanciones y urgencias

Emelec viene por la mitad de la tabla (9°) pero en franco ascenso. Cortesía

Por el contrario, el panorama para Emelec es más complicado. Con 38 puntos y virtualmente en zona de clasificación al hexagonal final, el equipo azul necesita sumar urgentemente para no quedarse fuera de la pelea por los primeros puestos. Además, deberá enfrentar el clásico con una sanción: la platea baja de la general del estadio George Capwell estará cerrada por lanzamiento de objetos en un partido anterior, lo que limita su capacidad de presión desde las gradas. Esa situación afecta no solo el ánimo interno, sino también el factor local, que suele ser clave en encuentros de alta rivalidad.

Siga leyendo: (Ecuador: El Mundial debe ser la prioridad para el DT Beccacece)

Pronóstico reservado

La tabla de posiciones puede no ser un factor determinante para descifrar sobre quién se inclinará más la balanza en denominado "Partido Inmortal". Aunque el primer objetivo (entrar al Hexagonal) ya la tiene Barcelona SC, Emelec viene con mejores ánimos, pero esto es fútbol y nada está dicho hasta que se de el pitazo final.

Con todos estos ingredientes, la jornada se perfila como una fecha clave: Barcelona busca consolidarse en la zona alta y mantener sus aspiraciones al título o al menos asegurar un lugar privilegiado rumbo al final del torneo; Emelec, en cambio, aspira a revertir su campaña y acercarse al grupo de clasificados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!