Ecuador: El Mundial debe ser la prioridad para el DT Beccacece

Para los técnicos Carlos Sevilla y Sixto Vizuete, la Tri debe aprovechar estos juegos para buscar alternativas en ataque.

Fortalecer el plantel que llevará a la Copa del Mundo debería ser prioridad para Beccacece.

En su última rueda de prensa, el director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, afirmó que “no podemos pensar en el Campeonato Mundial, cuando falta casi un año, pero me gusta que la gente se entusiasme y nos exija hacer nuestro mejor Mundial”.

Ante esto, expertos consultados por EXPRESO mostraron su desacuerdo, pues consideran que se debe trabajar de inmediato para hacer historia en esta Copa del Mundo, que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Si no está pensando en el Mundial, ¿cómo es que hablan de que quieren ser campeones? Es decir, no hay coherencia con lo que se dice. Mejor debería tratar de armar la selección con los mejores jugadores y tener un equipo fuerte y equilibrado en todas sus líneas”, opinó el exseleccionador Carlos Sevilla Dalgo.

En esto coincidió otro entrenador que dirigió a la Tricolor, Sixto Vizuete, quien enfatizó que “se han tomado decisiones absurdas como jugar contra Brasil y Argentina en Guayaquil, que es una ventaja para ellos, pero es algo que ya está resuelto”.

Entre tanto, Carlos Enríquez, exportero de la selección, criticó la postura del DT. “Creo que Beccacece se ha caracterizado por desviar la atención de la gente o de la prensa, y lo que más importa ahora es el Mundial, porque clasificar era una obligación”.

Los tres coincidieron en que se debe aspirar a llegar más allá de los octavos de final, ya que la meta principal sería ubicarse al menos entre los ocho mejores del torneo.

Posiciones que mejorar

Los expertos identificaron al ataque como la debilidad crucial del combinado nacional. En las actuales eliminatorias, la Tricolor marcó 13 goles en 16 partidos, el mismo número que Paraguay (ambos son los dos equipos menos goleadores de los que están en zona de clasificación), y tres menos que el octavo, Bolivia, que suma 16 anotaciones.

Para Sevilla, “la Tricolor ha venido jugando sin centro delantero, porque no olvidemos que a Enner Valencia lo han improvisado como número 9 y él ha respondido, pero no es su posición y tiene que jugar acompañado, como lo hizo en su momento con (Michael) Estrada y empezó a marcar diferencia”.

Buscar alternativas para reemplazar a Superman Valencia (d) es una de las tareas del entrenador. ARCHIVO / EXPRESO

En ese sentido también se pronunció Vizuete, quien agregó nombres que “podrían solucionar ese inconveniente: Leonardo Campana, Miguel Parrales, el mismo Estrada o Byron Palacios, quienes pueden acompañar a Enner y en su momento ser su reemplazo”.

Finalmente, Enríquez, quien fue parte de la selección en la Copa América de 1993, habló sobre el puesto de arquero, un tema que conoce muy bien.

“Si bien (Hernán) Galíndez es inamovible y Gonzalo Valle se ganó el puesto ante Brasil y Perú, Beccacece no se decide por el tercer portero. A mí personalmente me gusta (Alexander) Domínguez, a quien nunca más volvió a llamar sin dar explicaciones”, analizó.

