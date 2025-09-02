"Deben ir los que están en mejor momento": Pechón León enciende debate sobre la Tri

El entrenador de Libertad arremetió contra Sebastián Beccacece por no incluir a futbolistas en gran momento

Juan Carlos León, entrenador de Libertad, arremetió contra el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, al mostrar su desacuerdo con la nómina de convocados para el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en los duelos ante Paraguay y Argentina.

Pechón, como es conocido el estratega ecuatoriano, cuestionó la ausencia de varios jugadores que, según él, atraviesan un gran presente futbolístico en el campeonato nacional, señalando que la Tri debería premiar el rendimiento actual por encima de los nombres consolidados.

Fue enfático al decir que “deberían ir los que están pasando por mejor momento”, reflejando su malestar en el llamamiento de futbolistas que no rinden semanalmente en sus respectivos equipos.

“Me asombro que un arquero como Pedro Ortiz no esté en la selección. Es una cosa de locos”, opinión del mejor DT ecuatoriano de #LigaPro, Juan Carlos León.

La mayoría coincide que la “MERITOCRACIA” no existe en #LaTri. En una selección, se selecciona a los mejores. Basta con la… pic.twitter.com/bEOXbZDEk0 — Ramón Morales Verduga (@Rmoralesverduga) September 2, 2025

“El tema selección es muy complejo, porque ellos tienen cerrado un grupo. Yo lo entiendo de una parte y no lo entiendo de otra, porque selección es selección y deberían ir los que están pasando por mejor momento. Creo que no hay esa motivación para los jugadores que están en el torneo local para poder ser convocados”, afirmó el DT, al término del partido que su equipo igualó sin goles ante Delfín, el pasado lunes 1 de septiembre.

Cuestionó ausencia del golero Pedro Ortiz en la Tri

Pedro Ortiz, portero del Emelec, realiza un calentamiento en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. cortesía

El técnico también criticó la exclusión de Pedro Ortiz, portero de Emelec, a quien considera uno de los mejores guardametas del país y que, en su criterio, merece un lugar en la convocatoria.

“Me asombra que un arquero como Pedro Ortiz no esté en la selección, es una cosa de locos. Hay muchos jugadores en el Campeonato Nacional que deberían estar en la selección y no son tomados en cuenta. Creo que no se aplica la meritocracia”.

Con estas declaraciones, León reavivó el debate sobre la falta de oportunidades para los futbolistas del torneo local en la selección ecuatoriana, especialmente en una etapa clave de las eliminatorias.

