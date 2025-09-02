El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

El tricolor se convierte en el segundo refuerzo del club brasileño en la ventana de transferencias

El Cruzeiro confirmó este martes 2 de septiembre la contratación del atacante ecuatoriano Keny Arroyo, proveniente del Besiktas de Turquía, en un acuerdo que lo vincula al club brasileño por cuatro años y medio, hasta diciembre de 2029.

El futbolista de 19 años ya se presentó en Belo Horizonte y podrá reforzar al equipo en el tramo final del Brasileirão, donde Cruzeiro se mantiene segundo con 44 puntos, a solo tres unidades del líder Flamengo.

Arroyo disputó apenas 19 partidos con el Besiktas de Turquía. cortesía

Aunque el club no reveló el valor del fichaje, medios brasileños informan que el traspaso se cerró en 8 millones de euros (9,3 millones de dólares) por el 50 % de sus derechos federativos, mientras que el otro 50 % seguirá perteneciendo al Independiente del Valle.

Estadísticas de Keny Arroyo

Arroyo, formado en el club ecuatoriano, estuvo solo seis meses en el Besiktas, donde tuvo pocas oportunidades debido a problemas de adaptación. En su carrera profesional acumula 39 partidos con Independiente del Valle y 19 con el Besiktas, registrando cuatro goles y ocho asistencias.

El joven atacante se convierte en el segundo refuerzo de Cruzeiro en esta ventana de transferencias, después de la llegada del colombiano Luis Sinisterra, ya habilitado para disputar el Brasileirão y la Copa do Brasil, donde el club busca un cupo en semifinales frente a su clásico rival, Atlético Mineiro.

✍ SEJA BEM-VINDO, 𝗞𝗘𝗡𝗬 𝗔𝗥𝗥𝗢𝗬𝗢! O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2029! 🦊



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Arroyo, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/rKSmHGaqTu — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 2, 2025

