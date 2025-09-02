Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Cruzeiro
Keny Arroyo ya luce la camiseta del Cruzeiro.cortesía

El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

El tricolor se convierte en el segundo refuerzo del club brasileño en la ventana de transferencias

  • Redacción y Agencia EFE

El Cruzeiro confirmó este martes 2 de septiembre la contratación del atacante ecuatoriano Keny Arroyo, proveniente del Besiktas de Turquía, en un acuerdo que lo vincula al club brasileño por cuatro años y medio, hasta diciembre de 2029.

(Le puede interesar: Ecuatorianos hicieron historia en el Mundial Master de Jiu Jitsu 2025)

El futbolista de 19 años ya se presentó en Belo Horizonte y podrá reforzar al equipo en el tramo final del Brasileirão, donde Cruzeiro se mantiene segundo con 44 puntos, a solo tres unidades del líder Flamengo.

Keny Arroyo Beşiktaş
Arroyo disputó apenas 19 partidos con el Besiktas de Turquía.cortesía

Aunque el club no reveló el valor del fichaje, medios brasileños informan que el traspaso se cerró en 8 millones de euros (9,3 millones de dólares) por el 50 % de sus derechos federativos, mientras que el otro 50 % seguirá perteneciendo al Independiente del Valle.

Selección de Ecuador

Por qué la Tri no puede relajarse: los beneficios de cerrar bien las Eliminatorias

Leer más

Estadísticas de Keny Arroyo

Arroyo, formado en el club ecuatoriano, estuvo solo seis meses en el Besiktas, donde tuvo pocas oportunidades debido a problemas de adaptación. En su carrera profesional acumula 39 partidos con Independiente del Valle y 19 con el Besiktas, registrando cuatro goles y ocho asistencias.

RELACIONADAS

El joven atacante se convierte en el segundo refuerzo de Cruzeiro en esta ventana de transferencias, después de la llegada del colombiano Luis Sinisterra, ya habilitado para disputar el Brasileirão y la Copa do Brasil, donde el club busca un cupo en semifinales frente a su clásico rival, Atlético Mineiro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Grupo criminal ataca en Puerto Bolívar: Armada despliega operativos

  2. MSP inicia mesas técnicas para compra centralizada con hospitales y coordinaciones

  3. Precio del oro alcanza un nuevo récord histórico; está cerca de $ 3.600 la onza

  4. US Open: Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

  5. El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  3. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  4. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  5. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

Te recomendamos