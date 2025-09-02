Ecuatorianos hicieron historia en el Mundial Master de Jiu Jitsu 2025

El jiu jitsu de Ecuador brilló en el Mundial Master IBJJF. Johnny Tama, Ariel Delgado y José Gallardo se metieron en el podio

Una vez más, los atletas ecuatorianos de jiu jitsu demostraron por qué el país es considerado una potencia de este deporte en Latinoamérica. Del pasado 28 al 30 de agosto se desarrolló el Mundial Master de la Federación Internacional (IBJJF), en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, donde tres ecuatorianos lograron una histórica participación tras conseguir tres medallas de bronce en sus respectivas categorías.

Jhonny Tama, quien en 2019 se convirtió en el primer ecuatoriano en ser campeón Mundial sin kimono en la categoría de cinturón negro adulto, hizo su primera participación en la división Master, ganando tres luchas vía sumisión a sus rivales, y cayendo en la semifinal con un puntaje de 2 a 0. El ecuatoriano se colgó la medalla de bronce en la categoría de peso medio.

José Gallardo, cada vez más cerca del título Mundial

Por su parte, el guayaquileño José Gallardo viajó hasta Las Vegas, en busca de su tan ansiado oro Mundial, luego de que en 2024 se quedara consiguiera la medalla de bronce, año en el que también fue tercero en el Panamericano de Jiu Jitsu.

Gallardo no pudo avanzar a la final, y repitió el resultado del 2024, colgándose nuevamente la medalla de bronce Mundial.

Ariel Delgado y su primer podio Mundial

El tricolor Ariel Delgado es uno de los más destacados competidores de jiu jitsu en Ecuador, y lo demostró en su participación en el Mundial Master. Tras una destacada participación, logró su primera medalla Mundial IBJJF, logro que fue celebrado por toda la comunidad de este deporte en el país.

"Hace mucho no disfrutaba tanto una competencia. Este es mi primer Mundial Master, qué suerte de tener ayuda de arriba, y de varias personas que estuvieron conmigo oss", escribió emocionado el guayaquileño en su cuenta de Instagram.

