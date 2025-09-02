Calendario de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: rivales, horarios y posiciones

Con varios clasificados ya, la jornada de este jueves 4 de septiembre está enfocado en los que aún pueden meterse

Ecuador visitará Asunción para medir a Paraguay que aún tiene chances de clasificar.

El camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entra en su recta final con la disputa de la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, programada para el jueves 4 de septiembre de 2025. Será una fecha cargada de tensión; si bien tres selecciones ya tienen asegurado su boleto, aún quedan cupos directos y un repechaje que mantiene la incertidumbre hasta el último tramo.

Los partidos y horarios

La fecha arranca con el choque en el Estadio Centenario de Montevideo, donde Uruguay recibe a Perú (18:30). Los charrúas buscan confirmar su presencia en el Mundial, mientras que la Blanquirroja juega sus últimas cartas en la pelea por la clasificación.

Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez Leer más

A la misma hora, en el Monumental de Buenos Aires, Argentina enfrenta a Venezuela. La Albiceleste, líder absoluto y ya clasificada, vivirá una jornada especial: será la despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias como local. La Vinotinto, en cambio, llega obligada a sumar para seguir soñando con el repechaje.

En paralelo, en Barranquilla, Colombia recibe a Bolivia. Los cafeteros son sextos y con una victoria asegurarían su cupo directo, mientras que la Verde necesita un milagro para mantenerse con vida.

También a las 18:30, en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay mide fuerzas con Ecuador. La Tri, con su clasificación sellada, busca cerrar la campaña con autoridad, y los guaraníes quieren aprovechar su localía para dar un paso definitivo hacia el Mundial.

La jornada se cierra a las 19:30 en el Maracaná, donde Brasil choca contra Chile. La Verdeamarela, ya clasificada, quiere mantener su racha positiva; la Roja, eliminada, solo pelea por el honor.

La tabla de posiciones

Con 35 puntos, Argentina es el líder indiscutible. Detrás aparecen Ecuador y Brasil (25), escoltados por Uruguay y Paraguay (24). En la sexta casilla está Colombia (22), que depende de sí misma.

El séptimo lugar lo ocupa Venezuela (18), actualmente en zona de repechaje, seguida de cerca por Bolivia. Más atrás, Perú mantiene una mínima esperanza matemática, mientras que Chile ya está eliminado.

La tricolor cerrará las Eliminatorias en Guayaquil el 9 de septiembre. Archivo

Lo que está en juego

La fecha 17 será decisiva: Argentina, Ecuador y Brasil ya piensan en 2026, pero Uruguay, Paraguay y Colombia luchan por los últimos tres boletos directos. Venezuela y Bolivia mantienen la presión en la pelea por el repechaje, mientras Perú busca un milagro.

En medio de esa tensión, el duelo de Argentina ante Venezuela marcará un momento histórico: la última presentación de Messi en Eliminatorias frente a su gente. Una jornada con sabor a definición, nostalgia y expectativa continental.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!