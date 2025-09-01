Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Un socio del Ídolo reveló el momento de terror al se apuntado con un arma de fuego, tras la derrota ante Universidad Católica

El reclamo de los hinchas de Barcelona es permanente en partidos de local y de visitante.

Ahora también la vida de los seguidores de Barcelona estaría en riesgo al expresar la desesperación producida por el mal momento de equipo. Tras la reciente derrota ante Universidad Católica, un socio del club, quien prefirió que su nombre no sea revelado, le contó a EXPRESO que él y dos compañeros recibieron amenazas con arma de fuego en el exterior del estadio Monumental.

El hecho, ocurrido la noche del pasado domingo 31 de agosto entre las 21:00 y 21:20 (de Ecuador), tuvo como protagonista al presidente de la institución, Antonio Álvarez, quien habría discutido fuertemente con los hinchas y fue respaldado por dos supuestos guardias de seguridad que sacaron pistolas para amedrentar a los seguidores del equipo canario.

“Nosotros (los socios) somos los que aportamos al club y estamos en todo el derecho de reclamar lo que se está haciendo mal. Cuando necesitan de nosotros, nos atienden con todo, pero resulta que cuando queremos hablar, no nos pueden escuchar”, mencionó el socio, quien afirmó que llegaron al lugar de manera “pacífica” y solo tenían “una simple pancarta pidiendo que se larguen” (Lárguense hp).

Ismael Rescalvo considera que su equipo ha mejorado futbolísticamente. Miguel Canales Leon

El momento de confrontación del socio de Barcelona SC con Antonio Álvarez

El también miembro de una barra relató que el directivo “estaba demasiado eufórico” con uno de sus compañeros. Previo al intercambio de los insultos, el aficionado se puso frente al carro de Álvarez y “no hizo ninguna maniobra para evitarlo, sino que le lanzó (el vehículo) en dos ocasiones hacia la derecha (donde se apartaba) como para chocarlo”.

El socio dijo que luego de la contundente discusión, el presidente “se calmó” y pudieron entablar una conversación. Le hizo saber que él le dio el apoyo en la campaña y cree que lo reconoció. Sin embargo, luego “los de seguridad se bajaron del carro”.

Socios de Barcelona fueron apuntados a la cabeza con arma de fuego

“Uno de los guardias me empujó, sacó el arma y me apuntó a la cabeza. Mi compañero estaba apuntado también. Uno de ellos dijo: ‘Lárgate de aquí. Lárgate o te disparamos’. Le contesté: ‘Baja la pistola que aquí nadie está haciendo nada’. Un poquito más y nos disparaban”, narró.

La Policía Nacional "no hizo nada", relató el socio de Barcelona

Todo esa situación transcurrió “en presencia de dos miembros de la Policía Nacional”, que no “hicieron nada” y “lo único que dijeron es que ellos (personas con pistolas) tienen permiso para portar armas y si se sentían amenazados podían disparar”. Uno de los agentes “arrancó la bandera” que tenían colgada.

Los guardias del club “también fueron testigos” del hecho, que instantes después culminó con la partida de Álvarez y su supuesto personal de resguardo.

Barcelona SC se alejó de la punta de la tabla de posiciones tras perder ante Universidad Católica. Miguel Canales Leon

“No estamos tratando con un líder de barra o un mafioso, sino con el presidente de Barcelona para que él venga con esa actitud”, manifestó.

El seguidor amarillo insistió en que para él es “una decepción grande” la situación del Ídolo y considera que “el club es de los socios y de la hinchada, no de alguien que asume el mandato”, a quien, aseguró, apoyaron desde el inicio.

La fuente reveló que su reclamo a Álvarez se fundamentó en que “la deuda del club aumenta, hay falsas promesas y tienen jugadores ‘chimichurri’ (término usado para degradar el nivel de futbolistas)” en la plantilla.

Asimismo, expuso su descontento con el técnico Ismael Rescalvo y aseveró que “no hay nada positivo en el año del centenario”.

Esta fue la bandera con la que los socios de Barcelona esperaron al presidente Antonio Álvarez en el exterior del estadio. cortesia

Finalmente, el hincha aportante aclaró que aunque el descontento persiste tras haber quedado eliminados de la Copa Ecuador y previamente de la Copa Libertadores y la Sudamericana, “nunca” buscaron agredir al principal directivo del club canario.

Con la intención de contrastar este relato, EXPRESO envió una solicitud de respuesta a Barcelona y su presidente sobre este particular, pero hasta el cierre de esta edición no fue contestada.

