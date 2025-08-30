Convocatoria de la Tri: Las sorpresas de Beccacece ante Paraguay y Argentina

Algunos nombres ya genera debate en la nómina de convocados de Ecuador para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas

Ecuador es uno de los primeros en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Este sábado 30 de agosto, la selección ecuatoriana de fútbol reveló cuáles son los jugadores convocados por el técnico Sebastián Becacece para los duelos contra Paraguay y Argentina en las fechas 17 y 18, respectivamente, en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2025.

Estos escogidos por Beccacece son los que cerrarán el ciclo clasificatorio, el cual Ecuador ya tiene su boleto asegurado, pero ganar será fundamental para ubicarse en el bombo 2 del sorteo de grupos para la cita mundialista. Hoy se encuentra en el bombo 3 y podrían tocar rivales de mayor rigurosidad competitiva.

Convocatoria de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina. cortesia

La Tricolor primero deberá visitar al combinado albirrojo en Asunción el próximo jueves 4 de septiembre y luego, en el último cotejo como local, recibirá a la albiceleste de Lionel Messi en el estadio Monumental de Guayaquil, el martes 9.

La Tri es el sentimiento que #NosUne, es el momento en que todo un país #SeUne para alentar.



Presentamos junto con @PilsenerEcuador a los convocados para las dos últimas Fechas de Eliminatorias.



¡Unámonos en un solo grito, porque clasificar es solo el comienzo!#LaTriNosUne pic.twitter.com/GSPDexEnSu — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 30, 2025

