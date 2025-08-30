Aucas vs Emelec EN VIVO: Hora y canal de televisión abierta para ver la LigaPro

El Bombillo visita al equipo oriental. Conoce aquí por dónde ver EN VIVO el cotejo de la fecha 27 de la LigaPro

El objetivo no se pierde de vista en Emelec. Llegar a los lugares del principal hexagonal de LigaPro sigue estando dentro de los planes, pero este sábado 30 de agosto deberá visitar a Aucas en la fecha 27, rival que tiene en la mira el mismo propósito.

Los locales, con 38 puntos en la tabla, ocupan el octavo puesto y los visitantes, que suman 35 unidades, están en la novena casilla. Con esta similar realidad jugarán esta noche (19:00 de Ecuador) en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

A pesar de que llega perdiendo ante Independiente del Valle en el George Capwell en la jornada anterior, el equipo dirigido por Guillermo Duró afrontará el cotejo con una racha positiva de 3 compromisos ganados en la altura. Se ha presentado fuerte fuera de casa desde el 12 de julio (2-0 ante Liga de Quito.

Aucas pelea por los puestos de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025. Karina Defas

Con la presencia de Duró, el Bombillo ha dado el salto en la recta final de la fase inicial. No obstante, aún se encuentra a 6 puntos del último cupo del hexagonal, que por ahora lo tiene Orense (41).

El rival de esta noche, el Papá, arriba a su escenario con dos caídas seguidas, razón por la que una victoria ante los azules será clave para impulsarse a en la zona de privilegio.

Aucas busca repetir lo hecho el 11 de mayo ante Emelec, cuando ganó 1-0 en Guayaquil con anotación de Michael Carcelén.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Aucas y Emelec?

El cotejo entre Aucas y Emelec, que cerrará la jornada futbolera este sábado 30 de agosto, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Además, este encuentro también será transmitido por la señal de televisión abierta de Ecuavisa.

