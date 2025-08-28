Camacho y Castro, las nuevas joyas del tenis que son entrenados por Emilio Gómez

Los medallistas en los Panamericanos Junior Asunción 2025 hablaron de su reciente éxito y qué significar Gómez para ellos

Emilio Camacho y Francisco Castro ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

Emilio Camacho y Francisco Castro siguen la ruta del éxito. Los jóvenes tenistas ecuatorianos, medallistas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, resaltaron el reciente nivel mostrado y valoran el trabajo en conjunto del capitán Emilio Gómez, exraqueta número 1 del país.

Camacho expresó satisfacción por cada peldaño en su carrera que, aunque tenga tan solo con 16 años de edad, todo sigue en ascenso y con buena proyección. La presea de plata en la modalidad de dobles y la de bronce en individual, obtenidas en Paraguay, lo impulsan para las competencias que se vienen.

“Fue un orgullo bastante grande poder las dos medallas y estar en el podio, esa fue una excelente semana de competencia”, manifestó la promesa del deporte blanco en Ecuador.

Patricio Galarza le entrega un reconocimiento económico a Emilio Camacho y Francisco Castro por destacar en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Freddy Rodríguez / EXPRESO

El tenista de 16 años, además, con estos logros tuvo un significativo ascenso de posiciones en el ranking mundial ITF (Federación Internacional de Tenis). Los puntos alcanzados les permitieron ubicarse en el casillero 91 (subió 42 puestos).

“Hubo mucho esfuerzo, sacrificio y la verdad es que me siento feliz de lo que di en Asunción”, agregó Camacho, quien en 2025 también consiguió el J100 Luque y en 2024 se quedó con J100 Salinas, J60 Tlaxcala y J30 México City.

Por su parte, Francisco (#184 del ranking ITF Junior) dijo que a su ahora entrenador lo conoce “desde hace tiempo”, pero es la primera vez que lo dirige en un torneo. Catalogó como “realmente increíble” el trabajo realizado con Gómez.

“Nos ayuda muchísimo dentro de cancha, pero afuera también nos aporta demasiado cuando conversamos con él... hay mucho trabajo detrás, quizás pocas personas lo pueden ver”, dijo Castro.

Respecto a la experiencia de hacer pareja con Camacho, Francisco Contó: “Es la primera vez que hacemos dobles con Emi. Se nos escapó el oro en la final. Pero estoy contento por lo que hicimos en el torneo y con ganas de dar mucho más”.

Panchito, como es conocido, de inmediato se pone en competencia. Desde este viernes 29 al domingo 31 de agosto, junto a 6 más tenistas juveniles ecuatorianos, afrontará el selectivo del quinto integrante del equipo Copa Davis de Ecuador que enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo 13 y 14 de septiembre en Quito.

Emilio Camacho (i) junto a su dupla Francisco Castro en el Panamericano Junior. Team Ecuador

Emilio Gómez, ahora en la faceta de guía de los más pequeños, dijo que ha “pulido ciertas coas a lo largo de estos meses para conseguir estos logros”, lo que aseveró son “sumamente importantes”.

“Lo que me dejó tranquilo fue el rendimiento de ellos que fue muy bueno”, afirmó el capitán, a pesar que pudieron lograr podios superiores.

“Se hizo un buen trabajo tanto en el Sudamericano como en el Panamericano. Yo lo único que aporto es mi experiencia, de ahí no mucho más. La parte táctica ya depende de ellos poder ejecutarla”, opinó.

Emilio Camacho y Francisco Castro entraron al Plan de Alto Rendimiento

Estas medallas de Camacho y Castro significaron también que el Viceministerio del Deporte los incluyan en el Plan de Alto rendimiento del Gobierno Nacional y tendrán su correspondiente respaldo económico. Así lo confirmó el viceministro José David Jiménez.

