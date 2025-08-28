Copa Ecuador: Las sorpresivas clasificaciones a octavos de final ¿Es bueno el torneo?

Equipos de Segunda Categoría y Serie B se han impuesto a los de la Serie A. Hay otros clubes que pasaron con las justas

Manuel Mendoza, arquero de Liga de Portoviejo, fue el héroe atajando un penal ante Macará.

La Copa Ecuador no ha estado ajena a las sorpresas en esta edición. La reciente clasificación de Liga de Portoviejo, equipo de Segunda División de la provincia de Manabí, sobre Macará, de Serie A, dejó un nuevo resultado que atrajo asombro de los seguidores de este torneo.

Lea también: En Barcelona SC buscan dar "el golpe de autoridad" ante Cuenca Jrs en Copa Ecuador

Luego de igualar sin goles (0-0) en el estadio Reales Tamarindos, el pasado miércoles 27 de agosto, la Capira dejó en penales (7-6) al experimentado conjunto ambateño. En Portoviejo se vivió una sorpresa más en los dieciseisavos de final a falta un partido para cumplir con los programados para esta fase.

Cuenca Juniors, de la Segunda Categoría de Azuay, recibirá este jueves 28 a Barcelona (19:00 de Ecuador). Será el cotejo que cierre los dieciseisavos y la posibilidad que el denominado 'pequeño' está presente ante el 'más grande'.

Liga de Portoviejo derrotó en penales a Macará en el Reales Tamarindos. cortesia

Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatoriano Leer más

San Antonio, Leones del Norte, Guayaquil City, Gualaceo, 9 de Octubre (Serie B), Deportivo Santo Domingo y La Cantera de Panza (Segunda Categoría) han golpeado hasta el momento a equipos de la Serie A.

Equipos de la Serie A clasificados en Copa Ecuador

Mientras tanto, clubes como Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica e Independiente del Valle sufrieron para avanzar, sea en penales o con resultados de 1-0. Los que sí clasificaron a octavos de final de forma holgada fueron El Nacional y Deportivo Cuenca.

Como dato particular, en los dieciseisavos se definieron 6 duelos por la vía de los penales. Hasta el momento se anotaron 23 tantos y la máxima goleada fue la de El Nacional (3-0) ante el 22 de Julio, pero en donde se convirtieron más goles fueron en Santo Domingo vs Delfín (2-2) y Guayaquil City vs Mushuc Runa (3-1).

💥😎 ¡Solo quedan 2 cupos más para completar los clasificados a los Octavos de Final de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV!



👀 ¿Cuáles serán estos dos equipos?#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/43Ow0RhN1r — Copa Ecuador (@CopaEcuador) August 24, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!