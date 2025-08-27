En Barcelona SC buscan dar "el golpe de autoridad" ante Cuenca Jrs en Copa Ecuador

Uno de los jugadores del Ídolo confesó que están tranquilos y unidos. "En la adversidad nos volvemos fuertes", aseguró

“Queremos dar un golpe de autoridad”, aseguró Dixon Arroyo, volante de Barcelona, respecto al partido de este jueves 28 de agosto (19:00 de Ecuador) en la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors, por los dieciseisavos de final. El volante central expresó confianza y concentración para el duelo de los dieciseisavos ante un rival que llega siendo campeón del torneo de Segunda Categoría de Azuay.

Arroyo dijo que “por la magnitud y lo que significa”, el conjunto amarillo “siempre tiene la exigencia de ganar” y que no se fijan en el “rival o torneo” que estén afrontando. “Hay que salir por todo”.

“Estamos tranquilos de nuestro lado. Sabemos que se han quedado algunos de la Serie A. Los equipos que juegan contra Barcelona se quieren mostrar y sacar su jerarquía, pero sabemos lo que somos y tendremos que hacer un gran partido”, respondió el jugador respecto a las sorpresas ocurridas en la Copa hasta el momento, donde los ‘pequeños’ han tumbado a varios ‘grandes’.

Dixon Arroyo aseveró que Barcelona SC debe pelear por todo.

Dixon aclaró que “el grupo está unido” y que mentalmente están bien. “Nos hemos hecho más fuertes en las adversidades que cuando ganamos”, agregó.

El antecedente es malo para Barcelona SC en Copa Ecuador

Respecto al último antecedente en la Copa Ecuador, en la edición de 2024, en la que quedaron eliminados en la segunda ronda por Independiente Juniors, el centrocampista dijo: “Todos los años son distintos. Los clubes se preparan para ganar. El año anterior no se nos dio y ahora debemos buscarlo. Hay que ir paso a paso”.

Barcelona debe visitar a Cuenca Juniors este jueves 28 de agosto a duelo único. En la cancha se evidenciará si presenta una nueva ‘cara’ en relación a la que muestra en la LigaPro, o si es sorprendido como hasta ahora lo fueron cinco equipos de la Serie A.

