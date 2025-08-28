En Emelec afirman que los objetivos siguen firmes en LigaPro: ¿Buscan el campeonato?

A pesar que perdió en la reciente fecha de la LigaPro, el Bombillo se mantiene firme con la meta trazada este año

La celebración de Emelec en el Bellavista, el gol de Jaime Ayoví daba los 3 puntos.

La derrota del pasado fin de semana ante Independiente del Valle (IDV) no ha mermado la intención de Emelec, cuyo ambiente ha cambiado con la llegada de Guillermo Duró. Los azules, que han conseguido resultados alentadores bajo la dirección del nuevo técnico, tienen un objetivo claro: estar entre los primeros del fútbol ecuatoriano.

Lea también: En Barcelona SC buscan dar "el golpe de autoridad" ante Cuenca Jrs en Copa Ecuador

Luis Fernando León, defensor central del equipo, habló sobre el momento que viven en el torneo y la recta final de la fase inicial de LigaPro. “Dependemos de nosotros para meternos en el hexagonal... Ganando los partidos que tenemos que ganar, vamos a estar ahí”, manifestó.

Respecto a la caída ante IDV de la racha de cinco compromisos sin perder, León dijo: “Merecimos el empate contra Independiente del Valle. No fue un buen primer tiempo para nosotros, pero en el segundo tiempo emparejamos, tuvimos para empatar y no se nos dio. Nos quedamos con la sensación de que podríamos haber resuelto (el compromiso)”.

Luis Fernando León (i) junto a Alexander González luego de la práctica de Emelec. cortesia

Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatoriano Leer más

En el Foco giran la página y se preparan para su próximo rival: Aucas. León advirtió que será un “partido difícil”, pues el Papá “viene peleando por estar en la parte de arriba”, mientras ellos tratan de meterse en puestos estelares. Lo calificó como un duelo “bonito y complicado”.

El defensor ecuatoriano enfatizó que cada equipo debe sumar la mayor cantidad posible de puntos. “Estamos enfocados en lo que se viene el sábado y saldremos a la cancha con todas las expectativas. Todos los partidos que se vienen son finales para poder entrar. Dependemos de nosotros”, recalcó.

¿Cuándo y contra quién juega Emelec en LigaPro?

Emelec, hoy en zona del segundo hexagonal de la LigaPro que otorga cupos para Copa Sudamericana, debe mentalizarse para la siguiente prueba en la LigaPro. El sábado 30 de agosto, a partir de las 19:00 (hora de Ecuador), visitará a Aucas, que está octavo en la tabla, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, válido por la fecha 27.

𝕯𝖔𝖓𝖉𝖊 𝖘𝖊𝖆, ¡𝖘𝖎𝖊𝖒𝖕𝖗𝖊 𝖆𝖟𝖚𝖑! 💙



Fecha #27 | #LigaEcuabet

SD Aucas 🆚 CS Emelec



📅 Sábado 30 de agosto 2025

⏰ 7:00 PM

📍 Estadio Sociedad Deportiva Aucas

📺 Zapping#MasUnidosQueNunca #VamosEmelec #VamosBombillo ⚡🔵 pic.twitter.com/x5qZ3dtIyj — Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 27, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!