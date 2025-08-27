Convocados de la Tri: Lista de Sebastián Beccacece y un microciclo poco difundido

El director técnico no consideró los goleadores de la LigaPro, así lo confirmaron los directivos de equipos

Sebastián Beccacece junto a los seleccionados de la Tri para las eliminatorias sudamericanas.

Sin ‘hacer ruido’, el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana, encabezado por Sebastián Beccacece, realiza un microciclo con 23 jugadores, en su mayoría jóvenes de Independiente del Valle (IDV), como parte del proceso previo a los partidos ante Paraguay y Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

Lea también: Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatoriano

Aunque el estratega había anunciado que no habría invitados ni sparrings en la Tricolor, decidió trabajar durante tres días (desde el pasado martes 26 de agosto hasta el jueves 28) con esta nómina, que a diferencia de otros microciclos (como los de los equipos femeninos sub-17 y sub-20, futsal y fútbol playa) no fue difundida en los medios oficiales ni redes sociales.

Lo que también llamó la atención es la ausencia de centrodelanteros con buen momento goleador en LigaPro, como Byron Palacios (16 goles) de Universidad Católica, Daniel Valencia (14) de Manta o Eber Caicedo (14) de Libertad.

El seleccionador del equipo de fútbol de Ecuador Sebastián Beccacece. EFE

Al respecto, EXPRESO consultó al presidente del Manta, Jaime Estrada, quien respondió en tono irónico: “No pues, qué van a convocar a alguno del Manta. Nada que ver”.

Moisés Caicedo recibe elogios del capitán de Chelsea: Esto dijo Reece James sobre Moi Leer más

De igual forma, el titular de la U. Católica, Pablo Ortiz, dijosobre Palacios: “Hasta ayer (martes) que salí de Ecuador no tuvimos noticia alguna”.

Lista de convocados al microciclo de Ecuador

Extraoficialmente se conoció que los jugadores concentrados en el microciclo fueron Kleber Pinargote (Barcelona), Gilmar Napa, Diogo Bagüí, Luis Fragozo, Jackson Rodríguez (Emelec), Ederson Castillo (Liga de Quito), Luis Moreno (Universidad Católica), Mateo Viera (Macará), Virgilio Olaya, Christopher Zambrano (Aucas), Jesús Polo, Thiago Ozaeta (Delfín), Jordy Alcívar, Ariel Angulo, Youri Ochoa, Edwin Quintero, Darwin Guagua, Patrik Mercado, Zair Arroyo, Hólger Quintero, Juan Riquelme Angulo, Deiner Ordóñez y Justin Lerma (IDV).

Con una base de jugadores jóvenes y poco experimentados, Beccacece encamina su proceso previo a los duelos frente a Paraguay (visitante) y Argentina (local), a disputarse el 4 y 9 de septiembre respectivamente.

Aunque no habrá listados de invitados ni de sparrings, no se descarta la posibilidad de que aparezcan nuevas caras en el equipo tricolor.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!