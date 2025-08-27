La pesista Angie Palacios reveló un emotivo video de su parto: Así recibió a su bebé

La medallista olímpica conmovió a sus seguidores con imágenes inéditas junto a primogénito y su esposo Bryan De Jesús

Angie Palacios junto a su esposo Bryan de Jesús a pocos días de dar a luz.

La destacada pesista ecuatoriana Angie Palacios, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se convirtió en mamá de su primer hijo el pasado viernes 22 de agosto, publicó un emotivo video en donde se muestra imágenes inéditas de su proceso de parto junto a su esposo, el futbolista Bryan de Jesús.

Lea también: En Barcelona SC buscan dar "el golpe de autoridad" ante Cuenca Jrs en Copa Ecuador

"Mi pequeña princesa ha llegado al mundo", inició el texto de dicha publicación en la red social Instagram. Luego, Angie continuó expresando su felicidad.

"Nunca imaginé que este pequeño llanto traería tanta felicidad... Ahora comienza una nueva etapa: recuperarme, disfrutar de cada momento con mi bebé y, poco a poco, volver a la actividad. Con esta nueva motivación en mi vida, tengo un objetivo más grande para seguir persiguiendo medallas", escribió la deportista.

Hermanas Neisi Dajomes y Angie Palacios (i) enseñan las medallas de bronce conseguidas en París 2024 cortesía

Moisés Caicedo recibe elogios del capitán de Chelsea: Esto dijo Reece James sobre Moi Leer más

La noticia, compartida por la misma atleta, ha generado una ola de felicitaciones y apoyo de sus seguidores. Para priorizar su salud y la del bebé durante el embarazo, Palacios ha decidido poner en pausa temporalmente su carrera deportiva.

Angie Palacios volverá a su preparación deportiva

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la vida de la halterófila, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes del deporte ecuatoriano. Su regreso a las plataformas de competencia es esperado con gran entusiasmo por todos los que admiran su trayectoria y logros.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!