Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatoriano

El seleccionado tricolor dejaría Bayer Leverkusen esta campaña para sumarse a los gunners. Este sería el millonario sueldo

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié ha dado un paso gigante en su carrera al aceptar la propuesta del Arsenal, que lo convertiría en una de las nuevas figuras de la Premier League. Aunque aún queda pendiente un acuerdo entre los clubes, el zaguero de 23 años ya dio el "sí" al ambicioso proyecto deportivo de los gunners y, de paso, a un contrato que le representaría una sustancial mejora económica.

Fuentes cercanas a la negociación indican que Hincapié pasaría a ganar más de 6.5 millones de euros por temporada, casi duplicando los 3.4 millones que actualmente percibe en el Bayer Leverkusen. Este salario lo colocaría por encima de otros futbolistas de renombre en el mercado, como Gabriel o Zubimendi. El contrato, de concretarse, se extendería hasta al menos 2028.

Hincapié, una fichaje clave para Arsenal



La llegada de Hincapié se enmarca en la estrategia de Mikel Arteta para reforzar la defensa. El club londinense busca dar salida a jugadores como Jakub Kiwior, quien podría unirse al Porto, y Oleksandr Zinchenko. Si estas transferencias se confirman, el fichaje del ecuatoriano se daría prácticamente por hecho, convirtiéndose en una pieza fundamental para la temporada.

Piero Hincapié jugó dos temporadas con Bayer Leverkusen. cortesia

A pesar de haber recibido una oferta del Tottenham esta misma semana, Hincapié se decantó finalmente por la propuesta del Arsenal. El valor de la operación rondaría los 60 millones de euros (cerca de $70 millones), cifra estipulada en la cláusula de rescisión del jugador. El central, quien ya comunicó al Leverkusen su deseo de partir, deja Alemania tras una exitosa temporada en la que conquistó tres títulos domésticos.

Con un valor de mercado que, según Transfermarkt, supera los 50 millones de euros, Piero Hincapié está a un paso de unirse a las filas de uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Su contrato con el Leverkusen, vigente hasta 2029, no será un impedimento para una transferencia que promete ser una de las más sonadas del verano.

Hay acuerdo verbal entre Piero Hincapié y Arsenal. Otra bomba del mercado que está a punto de estallar.



¿Nuevo talento ecuatoriano que se suma a la Premier League? 🇪🇨 pic.twitter.com/QX5KLBV9Kt — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 26, 2025

