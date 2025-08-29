Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló
El director técnico de Cuenca Juniors contó su conmovedora experiencia y ahora está en los octavos de final de Copa Ecuador
Tras un triunfo histórico que eliminó al gigante Barcelona Sporting Club en los dieciseisavos de final de Copa Ecuador, el director técnico de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, expresó la mezcla de sentimientos que lo invadieron al clasificar a la siguiente ronda con un marcador de 2-0.
Lea también: Camacho y Castro, las nuevas joyas del tenis que son entrenados por Emilio Gómez
“Las emociones todavía siguen ahí. Yo estuve como seis meses sin dirigir por una fractura que tuve, inclusive pensé en retirarme del fútbol, pero Cuenca Juniors me volvió a la vida”, reveló el estratega ecuatoriano en declaraciones para la cadena DSports.
El extécnico de Gualaceo, quien ya sabía el significado de derrotarlo al Ídolo se expresó satisfecho por el trabajo de sus jugadores y valoró la fortaleza mental con que afrontaron el duelo.
Piero Hincapié ganaría dos veces más en Arsenal: Este sería el sueldo del ecuatorianoLeer más
“Sabía que teníamos un gran partido y nunca dudamos de que en la cancha la actitud no se negocia, no juegan jerarquías sino el corazón y hoy jugamos así”, afirmó Vanegas.
Con esta hazaña, Cuenca Juniors, un equipo de la Segunda Categoría de Azuay que tan solo lleva 2 años desde su creación, avanza a los octavos de final de la Copa Ecuador, listo para seguir escribiendo su historia. Su próximo rival en este torneo será La Cantera de Pastaza.
Clasificados y enfrentamientos de los octavos de final de Copa Ecuador
- Liga de Quito vs. San Antonio
- Aucas vs. Deportivo Cuenca
- Emelec vs. Leones FC
- Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City
- Independiente del Valle vs. Gualaceo
- Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo
- La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors
- El Nacional vs. 9 de Octubre.
🗣 "PENSÉ EN RETIRARME DEL FÚTBOL, PERO CUENCA JRS. ME VOLVIÓ A LA VIDA"— DSPORTS (@DSports) August 29, 2025
🎙 Las emotivas palabras de Leonardo Vanegas, DT de Cuenca Jrs., tras eliminar a Barcelona SC y avanzar a los octavos de final de la #CopaEcuadorEnDSPORTS. pic.twitter.com/PHMYE6BaB6
Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!