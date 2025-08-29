Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló

El director técnico de Cuenca Juniors contó su conmovedora experiencia y ahora está en los octavos de final de Copa Ecuador

Tras un triunfo histórico que eliminó al gigante Barcelona Sporting Club en los dieciseisavos de final de Copa Ecuador, el director técnico de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, expresó la mezcla de sentimientos que lo invadieron al clasificar a la siguiente ronda con un marcador de 2-0.

“Las emociones todavía siguen ahí. Yo estuve como seis meses sin dirigir por una fractura que tuve, inclusive pensé en retirarme del fútbol, pero Cuenca Juniors me volvió a la vida”, reveló el estratega ecuatoriano en declaraciones para la cadena DSports.

El extécnico de Gualaceo, quien ya sabía el significado de derrotarlo al Ídolo se expresó satisfecho por el trabajo de sus jugadores y valoró la fortaleza mental con que afrontaron el duelo.

“Sabía que teníamos un gran partido y nunca dudamos de que en la cancha la actitud no se negocia, no juegan jerarquías sino el corazón y hoy jugamos así”, afirmó Vanegas.

Con esta hazaña, Cuenca Juniors, un equipo de la Segunda Categoría de Azuay que tan solo lleva 2 años desde su creación, avanza a los octavos de final de la Copa Ecuador, listo para seguir escribiendo su historia. Su próximo rival en este torneo será La Cantera de Pastaza.

Clasificados y enfrentamientos de los octavos de final de Copa Ecuador

Liga de Quito vs. San Antonio

Aucas vs. Deportivo Cuenca

Emelec vs. Leones FC

Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

Independiente del Valle vs. Gualaceo

Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo

La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors

El Nacional vs. 9 de Octubre.

