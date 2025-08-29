El fenómeno de Cuenca Juniors en el fútbol ecuatoriano: ¿a quién enfrentará ahora?

El equipo de Leonardo Vanegas se clasificó a octavos de final de Copa Ecuador eliminando de Barcelona y sorprendiendo a todos

La Copa Ecuador 2025 se llenó de sorpresas con la clasificación de Cuenca Juniors.

Cuenca Juniors ha escrito una página dorada en su historia al eliminar al gigante Barcelona SC en los dieciseisavos de final el pasado jueves 28 de agosto, asegurando así su pase a la siguiente ronda de la Copa Ecuador. El encuentro, disputado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, culminó con una vibrante victoria (2-0) para el equipo de la segunda división, que demostró garra y determinación ante uno de los clubes más grandes del país.

Lea también: Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló

Con este memorable triunfo de los cuencanos, queda definida la fase de los octavos de final. El torneo, conocido por sus cruces inesperados, presenta un panorama emocionante con equipos de diversas categorías luchando por el anhelado trofeo.

El próximo rival de Cuenca Juniors es la Cantera de Pastaza, equipo también de la Segunda División, que se clasificó luego de dejar fuera a Libertad en la tanda de penales (2-1). La llave se emparejó para los dirigidos por el profesor Leonardo Vanegas.

Barcelona SC fue eliminado por Cuenca Juniors de la segunda categoría del Azuay. API

En Emelec afirman que los objetivos siguen firmes en LigaPro: ¿Buscan el campeonato? Leer más

Con esta hazaña, el campeón del torneo provincial de Azuay, que tan solo lleva 2 años desde su creación, avanza a en la Copa Ecuador, listo para seguir escribiendo su historia en su corto tiempo de competencia.

El cuadro de la siguiente fase se conforma con Deportivo Santo Domingo, La Cantera y Liga de Portoviejo, de la Segunda División; Guayaquil City, San Antonio, Gualaceo, 9 de Octubre y Leones FC, de la Serie B y; Liga de Quito, El Nacional, Aucas, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca y Universidad Católica, de la Serie A.

Clasificados y enfrentamientos de los octavos de final de Copa Ecuador



Liga de Quito vs. San Antonio

Aucas vs. Deportivo Cuenca

Emelec vs. Leones FC

Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

Independiente del Valle vs. Gualaceo

Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo

La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors

El Nacional vs. 9 de Octubre.

🔥 ¡Todo listo para los 8avos de Final de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV!#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/zJhJYdZoYR — Copa Ecuador (@CopaEcuador) August 29, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!