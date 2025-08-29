Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

vinotinto el nacional
El Nacional venció 2-1 a Vinotinto en el primer duelo por LigaPro.cortesia

Vinotinto vs El Nacional HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la fecha 27 de LigaPro

La noche de este viernes 29 de agosto se abre la jornada de la LigaPro en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce detalles aquí

En una noche crucial para ambos equipos, el estadio Olímpico Atahualpa de Quito será el escenario del primer encuentro de la vigesimoséptima fecha de la LigaPro. Vinotinto y El Nacional se enfrentarán este viernes 29 de agosto a las 19:00 (hora de Ecuador) en un duelo donde la urgencia por sumar puntos es el denominador común, aunque por razones muy distintas.

Lea también: Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló

El equipo local, Vinotinto, llega al partido en la decimoquinta posición y se encuentra en una situación delicada. La derrota 1-0 ante Barcelona en la jornada anterior ha intensificado la presión por alejarse de los puestos de descenso, y una victoria en casa se vuelve fundamental para sus aspiraciones de permanencia en la máxima categoría.

RELACIONADAS

Por su parte, los puros criollos (décimo en la tabla) han mostrado un notable repunte en las últimas jornadas. Con dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo 1-0 sobre Liga de Quito, los militares buscan consolidar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación para el hexagonal final del torneo.

Vinotinto
Vinotinto busca salir de la zona del descenso en la LigaPro 2025.Archivo
manuel mendoza liga

Copa Ecuador: Las sorpresivas clasificaciones a octavos de final ¿Es bueno el torneo?

Leer más

El cotejo de esta noche tendrá una particularidad: se jugará a puertas cerradas. La directiva de Vinotinto anunció días atrás que, por cuestiones de seguridad, el acceso al público estará restringido. Los aficionados de ambos clubes deberán seguir el encuentro desde casa.

RELACIONADAS

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes en la Serie A. En el primer partido, disputado el 12 de mayo, El Nacional se impuso por 2-1, sumando los tres puntos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Vinotinto y El Nacional?

El partido, a jugarse desde las 19:00 en la apertura de la jornada 27 de la LigaPro, será transmitido exclusivamente por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, sin emisión por televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el viernes 29 de agosto

  2. Caso Apagón: ¿Qué consecuencias enfrentan los exfuncionarios implicados?

  3. Atención Guayaquil: suspendido el servicio de agua en 60 áreas este 30 de agosto

  4. Mundial de desayunos Ibai: Ecuador vs Perú, ¿cuándo revelan el ganador?

  5. Zelenski exige reunión bilateral con Rusia antes del 1 de septiembre

LO MÁS VISTO

  1. Extorsión en el Municipio de Daule: concejales y funcionarios bajo amenaza

  2. Derivaciones IESS a clínicas privadas: auditorías deficientes y millonario perjuicio

  3. Escándalo en Cuenca: Barcelona fuera de Copa Ecuador tras perder ante Cuenca Juniors

  4. El exviceministro de Electricidad Rafael Quintero fue detenido

  5. ¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

Te recomendamos