Vinotinto vs El Nacional HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la fecha 27 de LigaPro

La noche de este viernes 29 de agosto se abre la jornada de la LigaPro en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce detalles aquí

En una noche crucial para ambos equipos, el estadio Olímpico Atahualpa de Quito será el escenario del primer encuentro de la vigesimoséptima fecha de la LigaPro. Vinotinto y El Nacional se enfrentarán este viernes 29 de agosto a las 19:00 (hora de Ecuador) en un duelo donde la urgencia por sumar puntos es el denominador común, aunque por razones muy distintas.

El equipo local, Vinotinto, llega al partido en la decimoquinta posición y se encuentra en una situación delicada. La derrota 1-0 ante Barcelona en la jornada anterior ha intensificado la presión por alejarse de los puestos de descenso, y una victoria en casa se vuelve fundamental para sus aspiraciones de permanencia en la máxima categoría.

Por su parte, los puros criollos (décimo en la tabla) han mostrado un notable repunte en las últimas jornadas. Con dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo 1-0 sobre Liga de Quito, los militares buscan consolidar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación para el hexagonal final del torneo.

Vinotinto busca salir de la zona del descenso en la LigaPro 2025. Archivo

El cotejo de esta noche tendrá una particularidad: se jugará a puertas cerradas. La directiva de Vinotinto anunció días atrás que, por cuestiones de seguridad, el acceso al público estará restringido. Los aficionados de ambos clubes deberán seguir el encuentro desde casa.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos clubes en la Serie A. En el primer partido, disputado el 12 de mayo, El Nacional se impuso por 2-1, sumando los tres puntos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Vinotinto y El Nacional?

El partido, a jugarse desde las 19:00 en la apertura de la jornada 27 de la LigaPro, será transmitido exclusivamente por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, sin emisión por televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

