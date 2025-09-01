Ecuador vs Paraguay: hora, dónde ver y lo que debes saber del duelo de eliminatorias

La tricolor tendrá su primer duelo de la doble fecha FIFA en Asunción. Conoce aquí los detalles importantes de este partido

Ecuador empató 0-0 ante Paraguay en el primer duelo de las eliminatorias al mundial 2026.

Con la mira puesta en asegurar su clasificación al Mundial de 2026, la selección ecuatoriana se enfrenta este jueves 4 de septiembre a una urgida Paraguay en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo, que se jugará en el estadio Defensores del Chaco, promete ser un choque de titanes entre dos equipos sedientos de victoria.

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, llega a este encuentro tras un empate sin goles contra Perú en la fecha anterior. Este resultado marcó el tercer empate consecutivo para Ecuador, que solo ha conseguido una victoria este año, un 2-1 sobre Venezuela. A pesar de esta racha, la selección se mantiene firme en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, solo por detrás de la ya clasificada Argentina (35 puntos).

Uno de los puntos más destacados del equipo ecuatoriano es su sólida defensa. Con solo 5 goles recibidos en 16 partidos, Ecuador es actualmente la selección con la valla menos vencida del torneo, un dato que ratifica su fortaleza defensiva.

Paraguay buscará la clasificación al Mundial 2026 ante Ecuador. GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, la Albirroja de Gustavo Alfaro afronta este partido con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. El equipo paraguayo viene de una derrota 1-0 ante Brasil y actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla con 24 unidades. Un triunfo en casa les permitiría afianzarse en la zona de clasificación y mantener vivas sus esperanzas mundialistas.

Historial de enfrentamientos entre Paraguay y Ecuador

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de octubre de 2024 en Quito, con un empate 0-0. Sin embargo, en su último enfrentamiento en el Defensores del Chaco, la historia fue diferente: Paraguay se impuso 3-1 a Ecuador en el camino al Mundial de Catar 2022.

¿Por dónde ver el partido de Ecuador ante Paraguay?

El primer encuentro en la última doble fecha FIFA ente la Tricolor y la Albirroja, a jugarse este jueves 4 de septiembre a las 18:30 (hora de Ecuador) se podrá disfrutar por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Estadística de Ecuador y Paraguay en eliminatorias

