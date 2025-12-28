Es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos destituir a autoridades de elección popular. Comprende la recolección de firmas y la consulta popular regulada por el CNE, una vez que el funcionario ha cumplido el primer año de mandato y antes del último. Para el presidente de la República se requiere la firma del 15 % del padrón electoral.

Nuestro presidente enfrenta críticas: no habla ni comunica, no tiene un plan definido de gobierno, se pasea mucho, controla la Asamblea, la Judicatura, el Consejo de Participación y la Corte de Justicia, y ha tenido conflictos con la Corte Constitucional. Es criticable su pasividad ante la descomposición institucional, tolera estafas como la de Progen y parece desconectado del mundo real. En su mundo prefabricado, el ejercicio del poder es ‘marketing’ político; no es integralmente desconectado porque ha solucionado temas personales y defendido a funcionarios involucrados en irregularidades, mientras finge ignorancia sobre la salud pública o contratos irregulares.

Para dar un golpe de Estado se debe tener un reemplazo definido, y actualmente no lo hay. Se idealiza hasta el cansancio a Correa, aunque las esperanzas de sus seguidores carecen de fundamento, mientras él mantiene el engaño de que volverá y que la ONU lo declarará honrado. Las redes están llenas de estas farsas, que encuentran eco en ignorantes y en quienes actúan de mala fe, profundizando el caos. Ya nadie recuerda logros del presidente, como evitar la fuga de Glas a México y eliminar el subsidio al diésel.

El reemplazo de Noboa estaría entre los 14 candidatos restantes de las últimas elecciones: Iza (5,25%), Andrea González (2,69%), y los demás menos del 1% de los votos válidos. El expresidente Osvaldo Hurtado, autor de libros sobre política ecuatoriana, sostiene que el problema de Ecuador somos los ciudadanos: tramposos, deshonestos y malos políticos. Hurtado señala que en muchas acciones el presidente actuó como Correa y plantea la pregunta: “¿A quién ponemos de reemplazo de Noboa?”

Carlos Mosquera Benalcázar