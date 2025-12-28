Cartas de lectores | Hará falta esfuerzo, ingenio y estrategia

El panorama para el entrante 2026 lleva a pensar que hará falta esfuerzo, ingenio y estrategia en todos los sentidos

Actualmente, se perfila un panorama adverso para todo el planeta.

No se trataría de una recesión clásica ocasionada por debilidad del consumo, sino debida a una mayor incertidumbre causada por fragilidad financiera, por políticas desacertadas, por un ciclo electoral tenso y por factores geoeconómicos.

Un foco crítico es el mercado de deuda. Con un déficit de Estados Unidos todavía alto, mayores pagos por intereses y la obligación de financiar inversiones en inteligencia artificial, podría darse un estado de vigilancia permanente de los bonos.

Un alza brusca de rendimientos podría desordenar el sistema financiero y frenar la actividad dentro y fuera del país norteamericano; lo que ocurre con los bonos del Tesoro rara vez queda aislado.

Esta vulnerabilidad se intensifica ante posibles fallos fiscales o monetarios, cuando el margen de acción oficial es reducido.

La proximidad electoral amplifica el riesgo y afectaría a una economía global dependiente del impulso estadounidense.

Si a todo esto se suman tensiones geopolíticas -los conflictos comerciales, el uso estratégico de las cadenas de suministro o los choques directos- tendría muchas más probabilidades de cumplirse una amenaza de estanflación.

Santiago Pico