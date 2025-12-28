Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Hará falta esfuerzo, ingenio y estrategia

El panorama para el entrante 2026 lleva a pensar que hará falta esfuerzo, ingenio y estrategia en todos los sentidos

Actualmente, se perfila un panorama adverso para todo el planeta.

No se trataría de una recesión clásica ocasionada por debilidad del consumo, sino debida a una mayor incertidumbre causada por fragilidad financiera, por políticas desacertadas, por un ciclo electoral tenso y por factores geoeconómicos.

Un foco crítico es el mercado de deuda. Con un déficit de Estados Unidos todavía alto, mayores pagos por intereses y la obligación de financiar inversiones en inteligencia artificial, podría darse un estado de vigilancia permanente de los bonos.

Un alza brusca de rendimientos podría desordenar el sistema financiero y frenar la actividad dentro y fuera del país norteamericano; lo que ocurre con los bonos del Tesoro rara vez queda aislado.

Esta vulnerabilidad se intensifica ante posibles fallos fiscales o monetarios, cuando el margen de acción oficial es reducido.

La proximidad electoral amplifica el riesgo y afectaría a una economía global dependiente del impulso estadounidense.

Si a todo esto se suman tensiones geopolíticas -los conflictos comerciales, el uso estratégico de las cadenas de suministro o los choques directos- tendría muchas más probabilidades de cumplirse una amenaza de estanflación.

El panorama para el entrante 2026 lleva a pensar que hará falta esfuerzo, ingenio y estrategia en todos los sentidos.

Santiago Pico

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Extorsión inadmisible

  2. Arturo Moscoso Moreno | Balance literario 2025

  3. Juan Carlos Díaz Granados | Más allá de la escasez

  4. Martín Pallares | Todo es culpa de Noboa

  5. Jeannine Cruz | Que el dolor no se vuelva costumbre

LO MÁS VISTO

  1. ​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

  2. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  3. Tras 36 años, la feria libre de La Ofelia, en Quito, busca mejorar la convivencia

  4. El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

  5. 1 de enero en Guayaquil: cuatro lugares abiertos para aliviar el chuchaqui

Te recomendamos