En la edición del domingo 21 de diciembre se publicó un artículo relacionado con la muerte del Libertador, y en el que aparezco como autor del texto. La verdad es que recibí dicho escrito en mi dirección de correo electrónico de parte de alguien que conoce mi profunda admiración por Simón Bolívar y mi disgusto por la ingratitud que sufrió antes de su muerte. Entonces me pareció importante reenviar el artículo a diario EXPRESO, del que soy suscriptor, por las referencias históricas, para conocimiento general, pero en ningún momento me atribuí la autoría de tan importante pieza histórica. Valga la aclaración.

Ricardo Vaca Andrade