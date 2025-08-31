Emelec ganó y sí está la tabla de posiciones de LigaPro: ¿Llegará al hexagonal final?

El Bombillo mantiene una buena racha de visitante tras el triunfo ante Aucas. Estos son los partidos que le quedan

Emelec ganó a Aucas con goles de Juan Pablo Ruiz y Maicon Solís en la fecha 27 de LigaPro.

La ruta sigue siendo ascendente para el equipo de Guillermo Duró en la LigaPro. Tras el triunfo (2-1) como visitante contra Aucas, Emelec sostiene un momento positivo desde la llegada del director técnico al banquillo azul y de estar comprometido en los últimos puestos pasó a ser uno de los candidatos a meterse al primer hexagonal.

Duró, reemplazo de Jorge Célico y Cristhian Nasuti (interino), ganó 4, empató 1 y perdió 1. Es decir, de 18 puntos posibles consiguió 13, lo que deja un 72 % de efectividad en su rendimiento, además de resaltar que todos esas victorias se lograron fuera de casa.

Aunque el Bombillo (noveno con 38 puntos) no subió de posición luego de llevarse del triunfo del estadio Gonzalo Pozo Ripalda la posibilidad de estar dentro de los seis primeros es real. A falta de 9 unidades por disputar (3 partidos) de la fase inicial del torneo, tendría oportunidad de instalarse en el quinto o sexto puesto.

Emelec hace soñar a su hinchada. GUSTAVO GUAMAN

Deportivo Cuenca, Orense (por enfrentarse) y Libertad (juega ante Delfín) son los clubes a alcanzar por los azules. Estará sujeto a los resultados en los dos últimos duelos de cada uno.

¿Qué dijo Duró luego del triunfo de Emelec ante Aucas?

"El envión anímico es muy bueno", dijo Duró tras vencer al conjunto oriental e insistió que es un "triunfo importantísimo" debido a que tenían que "hacer un partido ideal para sacarlo adelante". Ahora tocará mentalizarse en el próximo rival: Barcelona en el Monumental, a jugarse en el 14 de septiembre.

"Hicimos el esfuerzo necesario para ganarlo, luego para sostenerlo (resultado) y ahora lo vamos a disfrutar porque tenemos 15 días para preparar el Clásico (del Astillero)", aseveró el estratega.

Próximos rivales de Emelec en la LigaPro

Además de Barcelona, Emelec deberá afrontar los cotejos ante El Nacional en el estadio George Capwell y a Orense en el 9 de Mayo de Machala. Así cerrará la fase inicial.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

