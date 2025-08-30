Barcelona SC vs Universidad Católica: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO | LigaPro

El Ídolo buscará levantarse de la eliminación de Copa Ecuador y recibirá a la Chatoleí en el estadio Monumental

Un escenario sin público, por sanción, será el reflejo de la crítica situación y el repudio del hincha del Barcelona. La noche de este domingo 31 de agosto (18:00 de Ecuador), el Ídolo recibirá a Universidad Católica por la fecha 27 de la LigaPro y la medida disciplinaria, por lanzamiento de objetos en el anterior cotejo en el estadio Monumental (ante Macará), marca la primera triste imagen del duelo.

Quedar eliminados de la Copa Ecuador por Cuenca Juniors solo dejó desilusión y enojo en los aficionados. Contra la Chatorleí, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo tiene la única opción de volver al triunfo en el torneo local para no mirar con mayor distancia al líder, Independiente del Valle (IDV).

Un criticado juego forma parte de la crisis torera. Salvar el triunfo (1-0) en el último minuto contra Vinotinto en el Olímpico Atahualpa en la pasada jornada de LigaPro dio un alivio, pero a ese cotejo antecedió la derrota (2-0) en casa frente a Macará.

Barcelona SC fue eliminado por Cuenca Juniors de la segunda categoría del Azuay. API

A Rescalvo, cuando fue entrenador de Emelec, hasta un ‘corral’ de seguridad le hicieron en el George Capwell para no tener la cercanía del desesperado hincha que reclama por victorias y mejorías en cancha. Este domingo tiene el ‘alivio’ de no contar con esa presión desde las gradas, pero como publicó EXPRESO un día antes, más de uno expresó su insistente inconformidad con él, los jugadores y el presidente Antonio Álvarez.

¿Ismael Rescalvo dejará de ser técnico de Barcelona SC?

Extraoficialmente se conoció que la dirigencia respalda al estratega español. Sin embargo, no es garantía que ese apoyo resista hasta final de temporada si los resultados negativos persistan. Esto, debido al antecedente, el cual indica que con Álvarez se truncó los contratos de los técnicos Diego López, Ariel Holan y Segundo Castillo, quienes ninguno culminó con sus periodos establecidos.

La urgencia del triunfo para Barcelona

Para el Barcelona de Rescalvo no hay otro camino que el de la victoria, con 47 puntos es el segundo de la tabla, pero enfrentará a Universidad Católica (39) que busca meterse al primer hexagonal de la competencia.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Universidad Católica?

Este partido, por la fecha 27 del campeonato local, será uno de los cuatro programados para el sábado 30 de agosto. Podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión no se verá por canal de televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

