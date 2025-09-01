Piero Hincapié: "Las ganas de ganar títulos me motivaron a llegar al Arsenal"

El defensa ecuatoriano reveló por qué fichó por el Arsenal: quiere títulos en Londres tras su gran paso por Alemania

El Arsenal cerró un importante fichaje en el mercado de verano con la llegada del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, proveniente del Bayer Leverkusen, por una cifra de 52 millones de euros (60,9 millones de dólares). Hincapié, de 23 años, ha reconocido que su motivación para unirse al club londinense es clara: la ambición por ganar títulos.

"Siempre he visto partidos de la Premier y del Arsenal. Tienen a un gran entrenador y jugadores de mucho nivel. Las ganas de querer ganar títulos me motivaron a venir aquí", declaró el central en un comunicado oficial del club tras la confirmación de su traspaso.

El zaguero, que disputó 166 encuentros con el Leverkusen desde su arribo en 2021, llega a la Premier League con un palmarés que incluye una Bundesliga y una Copa Alemana, además de haber sido finalista de la Liga Europa en 2023.

Piero Hincapié saluda al DT español, Mikel Arteta. cortesía

El fichaje de Hincapié, el octavo refuerzo del Arsenal en esta temporada, se enmarca en la estrategia del club para revertir una sequía de seis años sin títulos y superar los tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League.

Respaldo total del entrenador Mikel Arteta

El técnico del equipo, Mikel Arteta, se mostró entusiasmado con la incorporación del ecuatoriano, destacando su perfil y potencial. "Es un jugador con carácter, que combina juventud y madurez, y hará que nuestra plantilla sea más fuerte y competitiva para lo que resta de temporada", afirmó el entrenador.

Arteta también subrayó las cualidades del jugador: "Tiene una gran presencia física y su versatilidad, junto con su flexibilidad táctica, nos aportará más opciones en defensa".

💬 “I was convinced because they want to win big things and trophies.”



Our exclusive interview with Piero Hincapie drops tomorrow, Gooners 🎙️ pic.twitter.com/CxSn3YeqiI — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

