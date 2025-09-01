Paraguay sufre bajas importantes antes de enfrentar a Ecuador | Eliminatorias 2026

Revisa los jugadores que no estarán disponibles para la Albirroja en el duelo clave ante La Tri

Ecuador y Paraguay se enfrentarán en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La selección de Paraguay enfrenta un desafío de alta tensión este jueves, 4 de septiembre de 2025, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el estadio Defensores del Chaco, la Albirroja recibirá a una ya clasificada Ecuador, en un partido crucial para sus aspiraciones de llegar al Mundial.

Cuatro bajas sensibles para Gustavo Alfaro

El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, deberá reorganizar su once inicial. La Albirroja saldrá al campo con cuatro ausencias clave que complican el panorama: el defensa Fabián Balbuena, el volante Mathías Villasanti, y los delanteros Isidro Pitta y Julio Enciso.

Balbuena y Villasanti, del Grêmio de Brasil, y Pitta, del Red Bull Bragantino, no fueron convocados por lesiones. Sin embargo, la ausencia que más revuelo ha causado es la de Enciso, el talentoso jugador del Brighton de la Premier League, quien sorprendentemente solicitó no ser parte de esta convocatoria.

Clasificación en juego: la presión es para Paraguay

Mientras que Ecuador llega a este encuentro con la tranquilidad de haber asegurado su boleto a la Copa del Mundo, Paraguay se juega todo. La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, se ubica segunda en la tabla con 25 puntos.

Por su parte, la selección paraguaya se encuentra quinta con 24 puntos, en una zona muy disputada de la tabla. Una victoria les daría un respiro enorme, mientras que un empate o una derrota los podría dejar al borde del repechaje.

