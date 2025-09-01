Ismael Rescalvo asegura que no renunciará tras la caída de Barcelona SC

El español habló sobre su futuro en Barcelona SC y negó una posible salida anticipada del club

Tras la derrota de Barcelona SC por 2-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental, el futuro de Ismael Rescalvo al mando del equipo se convirtió en la principal incógnita.

Sin embargo, el entrenador español ha disipado cualquier duda. En una rueda de prensa posterior al partido, Rescalvo fue categórico: no renunciará a su cargo y se mantendrá al frente del Ídolo del Astillero.

Respaldo firme a pesar de la derrota

A pesar de que el resultado complica las aspiraciones de Barcelona SC de ganar la LigaPro 2025, Rescalvo afirmó contar con el pleno respaldo de la directiva y de sus jugadores. "Los resultados mandan en el fútbol. Yo estoy fuerte y siento que los dirigentes y los jugadores nos acompañan", aseguró.

Barcelona SC se alejó de la punta de la tabla de posiciones. Miguel Canales Leon

El técnico admitió que la derrota fue un golpe duro, pero se mostró optimista sobre la capacidad de su equipo para recuperarse. "Había que tomar decisiones y, lamentablemente, perdimos. Pero hay tiempo para corregir", señaló.

Lejos de la cima, pero sin bajar los brazos

Actualmente, Barcelona SC se encuentra en la segunda posición con 47 puntos, a 12 de distancia del líder, Independiente del Valle, que acumula 59. Una brecha que parece difícil de acortar. No obstante, Rescalvo se niega a rendirse.

"Nos hemos alejado bastante del objetivo, pero hay que seguir", declaró. El estratega español, autocrítico con su trabajo, confía en que su equipo puede revertir la situación. "Estoy consciente y soy crítico conmigo mismo. Sé que lo podemos hacer mejor. Hay que seguir trabajando. Confío plenamente en mi trabajo", concluyó.

¿Mejoras en el juego?

Finalmente, Rescalvo destacó que, a pesar de los resultados adversos, su análisis del equipo muestra una mejora en varios aspectos del juego.

"Esto es fútbol. Y sobre el tiempo... pues no soy adivino. No lo tengo. Pero el equipo, bajo mi análisis, ha mejorado en ciertos aspectos y podemos hacerlo mejor", afirmó.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

