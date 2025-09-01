El plan de Ecuador para frenar a Paraguay en el Defensores del Chaco | Eliminatorias

Entrenamiento de la selección de Ecuador en el estadio George Capwell, de Guayaquil.

Apelar a la intensidad física de la plantilla para contener los ataques a balón detenido de Paraguay es la principal misión de Ecuador en el duelo eliminatorio de este jueves 4 de septiembre en Asunción.

El seleccionador de la Tri, Sebastián Beccacece, advirtió que sus dirigidos deberán mantenerse alerta ante la propuesta agresiva de los hombres de Gustavo Alfaro, quienes registran seis victorias, un empate y una derrota en el Estadio Defensores del Chaco en el actual camino mundialista.

(Le puede interesar: Independiente del Valle podría sumar su segundo campeonato nacional)

“Será un partido extremadamente de duelos, de mucho roce, de mucha fricción, donde ellos tienen un gran poderío en todo lo que tiene que ver con balones detenidos, desde un saque lateral hasta un córner. Son futbolistas que también, desde un saque de meta, tienen mucha fluidez de tres cuartos para adelante y mucha libertad de sus atacantes”, afirmó ayer Beccacece en una rueda de prensa en Buenos Aires, desde el hotel de concentración de la Tricolor.

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador. @SebasDecker

Aunque el combinado nacional ya aseguró su boleto al Mundial de 2026, el técnico fue enfático en que la clasificación anticipada no garantiza nada.

“No es que, porque ya estamos clasificados, o porque somos sólidos, o porque perdimos menos partidos que otros equipos, eso va a ser suficiente, eso no va a alcanzar”, sostuvo, convencido de que la Tri puede conseguir su primer triunfo en tierras paraguayas por eliminatorias.

🧐 ¿CUÁL SERÍA EL PLANTEAMIENTO FRENTE A LA PARAGUAY DE ALFARO?



👨🏻‍🏫 Esta fue la respuesta del profesor Sebastián Beccacece sobre el próximo partido que tendrá por Eliminatorias Sudamericanas.



🎥 FélixManging / @nicorivera05 / Cobertura gracias a @Artefacta_ec pic.twitter.com/lDGTu5LcaN — Radio Diblu (@RadioDibluFM) September 1, 2025

Paraguay sufre bajas importantes antes de enfrentar a Ecuador | Eliminatorias 2026 Leer más

Respaldo a los convocados

Beccacece también justificó la inclusión del portero Moisés Ramírez (Kifisia) y del defensor Xavier Arreaga (Barcelona) en la convocatoria, al destacar que ambos han sido parte constante del proceso clasificatorio.

“Son parte de un proceso, que ya han estado en todas las convocatorias. Estamos en el cierre y consideramos que era importante que cierren esta clasificatoria”, expresó el estratega argentino.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!